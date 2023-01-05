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Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив - РИА Новости, 05.01.2023
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Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив
Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив - РИА Новости, 05.01.2023
Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив
Американский эсминец прошел через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности США "свободному и открытому" Индо-Тихоокеанскому региону, сообщила... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T19:02
2023-01-05T19:02
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Американский эсминец прошел через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности США "свободному и открытому" Индо-Тихоокеанскому региону, сообщила пресс-служба Седьмого флота. Проходы военных кораблей между материковой частью КНР и Тайванем были анонсированы в прошлом году на фоне обострения напряженности вокруг острова, который США обещают защищать, а китайские власти считают своей мятежной провинцией. "USS "Чунг Хун", эсминец класса "Арли Берк" с управляемым ракетным вооружением, совершил плановый проход Тайваньским проливом 5 января (по местному времени) в водах, где, в соответствии с международным правом, применяется свобода судоходства и полетов", - говорится в пресс-релизе. Флот подчеркнул, что проход состоялся за пределами территориальных вод "какого-либо прибрежного государства". "Проход "Чунг Хун" Тайваньским проливом демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Вооруженные силы США летают, плавают и действуют везде, где это дозволено международным правом", - отмечается в сообщении.
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в мире, китай, тайвань, сша
В мире, Китай, Тайвань, США
19:02 05.01.2023
 
Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Пресс-служба Седьмого флота: корабль ВМС США совершил проход через Тайваньский пролив

© Фото : U.S. Embassy TbilisiФлагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : U.S. Embassy Tbilisi
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Американский эсминец прошел через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности США "свободному и открытому" Индо-Тихоокеанскому региону, сообщила пресс-служба Седьмого флота.
Проходы военных кораблей между материковой частью КНР и Тайванем были анонсированы в прошлом году на фоне обострения напряженности вокруг острова, который США обещают защищать, а китайские власти считают своей мятежной провинцией.
"USS "Чунг Хун", эсминец класса "Арли Берк" с управляемым ракетным вооружением, совершил плановый проход Тайваньским проливом 5 января (по местному времени) в водах, где, в соответствии с международным правом, применяется свобода судоходства и полетов", - говорится в пресс-релизе.
Флот подчеркнул, что проход состоялся за пределами территориальных вод "какого-либо прибрежного государства".
"Проход "Чунг Хун" Тайваньским проливом демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Вооруженные силы США летают, плавают и действуют везде, где это дозволено международным правом", - отмечается в сообщении.
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