https://ria.ru/20230105/korabl-1843184122.html

Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив - РИА Новости, 05.01.2023

Корабль ВМС США прошел через Тайваньский пролив

Американский эсминец прошел через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности США "свободному и открытому" Индо-Тихоокеанскому региону, сообщила... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T19:02

2023-01-05T19:02

2023-01-05T19:02

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китай

тайвань

сша

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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Американский эсминец прошел через Тайваньский пролив для демонстрации приверженности США "свободному и открытому" Индо-Тихоокеанскому региону, сообщила пресс-служба Седьмого флота. Проходы военных кораблей между материковой частью КНР и Тайванем были анонсированы в прошлом году на фоне обострения напряженности вокруг острова, который США обещают защищать, а китайские власти считают своей мятежной провинцией. "USS "Чунг Хун", эсминец класса "Арли Берк" с управляемым ракетным вооружением, совершил плановый проход Тайваньским проливом 5 января (по местному времени) в водах, где, в соответствии с международным правом, применяется свобода судоходства и полетов", - говорится в пресс-релизе. Флот подчеркнул, что проход состоялся за пределами территориальных вод "какого-либо прибрежного государства". "Проход "Чунг Хун" Тайваньским проливом демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Вооруженные силы США летают, плавают и действуют везде, где это дозволено международным правом", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221203/provokatsii-1836047059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, китай, тайвань, сша