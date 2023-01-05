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Спасатели пытаются извлечь из 50-метрового колодца в Турции отца и сына - РИА Новости, 05.01.2023
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Спасатели пытаются извлечь из 50-метрового колодца в Турции отца и сына
Спасатели пытаются извлечь из 50-метрового колодца в Турции отца и сына - РИА Новости, 05.01.2023
Спасатели пытаются извлечь из 50-метрового колодца в Турции отца и сына
Спасатели в турецкой провинции Маниса проводят спасательную операцию, пытаясь извлечь из 50-метрового колодца отца и его двухлетнего сына, сообщил телеканал... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:54
2023-01-05T21:54
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 5 янв – РИА Новости. Спасатели в турецкой провинции Маниса проводят спасательную операцию, пытаясь извлечь из 50-метрового колодца отца и его двухлетнего сына, сообщил телеканал AHaber. По данным канала, двухлетний мальчик упал в колодец глубиной в 50 метров, когда играл рядом с отцом в городе Салихли провинции Маниса на юго-западе Турции. Попытавшийся спасти сына Айтуг Демир провалился в колодец вслед за ним. Получившие сообщение об инциденте спасатели начали операцию по спасению людей. По оценкам спасателей, отец и сын находятся на глубине около 20 метров.
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маниса (провинция)
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в мире, турция, маниса (провинция)
В мире, Турция, Маниса (провинция)
21:54 05.01.2023
 
Спасатели пытаются извлечь из 50-метрового колодца в Турции отца и сына

AHaber: в Турции спасатели пытаются достать из колодца отца и его двухлетнего сына

© Pixabay / Tuna ÖlgerВид на ночной Мардин, Турция
Вид на ночной Мардин, Турция - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Pixabay / Tuna Ölger
Вид на ночной Мардин, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 янв – РИА Новости. Спасатели в турецкой провинции Маниса проводят спасательную операцию, пытаясь извлечь из 50-метрового колодца отца и его двухлетнего сына, сообщил телеканал AHaber.
По данным канала, двухлетний мальчик упал в колодец глубиной в 50 метров, когда играл рядом с отцом в городе Салихли провинции Маниса на юго-западе Турции.
Попытавшийся спасти сына Айтуг Демир провалился в колодец вслед за ним. Получившие сообщение об инциденте спасатели начали операцию по спасению людей.
По оценкам спасателей, отец и сын находятся на глубине около 20 метров.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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В миреТурцияМаниса (провинция)
 
 
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