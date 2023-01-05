https://ria.ru/20230105/kolodets-1843199962.html
Спасатели пытаются извлечь из 50-метрового колодца в Турции отца и сына
Спасатели пытаются извлечь из 50-метрового колодца в Турции отца и сына - РИА Новости, 05.01.2023
Спасатели пытаются извлечь из 50-метрового колодца в Турции отца и сына
Спасатели в турецкой провинции Маниса проводят спасательную операцию, пытаясь извлечь из 50-метрового колодца отца и его двухлетнего сына, сообщил телеканал... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:54
2023-01-05T21:54
2023-01-05T21:54
в мире
турция
маниса (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594943490_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_43bb651c3f2d32a11c55b7b50261d9ea.jpg
СТАМБУЛ, 5 янв – РИА Новости. Спасатели в турецкой провинции Маниса проводят спасательную операцию, пытаясь извлечь из 50-метрового колодца отца и его двухлетнего сына, сообщил телеканал AHaber. По данным канала, двухлетний мальчик упал в колодец глубиной в 50 метров, когда играл рядом с отцом в городе Салихли провинции Маниса на юго-западе Турции. Попытавшийся спасти сына Айтуг Демир провалился в колодец вслед за ним. Получившие сообщение об инциденте спасатели начали операцию по спасению людей. По оценкам спасателей, отец и сын находятся на глубине около 20 метров.
https://ria.ru/20230102/rpk-1842863059.html
турция
маниса (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594943490_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e4e19aa3b3b91e1d1bcae783e1102937.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, маниса (провинция)
В мире, Турция, Маниса (провинция)
Спасатели пытаются извлечь из 50-метрового колодца в Турции отца и сына
AHaber: в Турции спасатели пытаются достать из колодца отца и его двухлетнего сына