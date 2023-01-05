https://ria.ru/20230105/kolodets-1843199962.html

Спасатели пытаются извлечь из 50-метрового колодца в Турции отца и сына

Спасатели пытаются извлечь из 50-метрового колодца в Турции отца и сына - РИА Новости, 05.01.2023

Спасатели пытаются извлечь из 50-метрового колодца в Турции отца и сына

Спасатели в турецкой провинции Маниса проводят спасательную операцию, пытаясь извлечь из 50-метрового колодца отца и его двухлетнего сына, сообщил телеканал... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T21:54

2023-01-05T21:54

2023-01-05T21:54

в мире

турция

маниса (провинция)

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СТАМБУЛ, 5 янв – РИА Новости. Спасатели в турецкой провинции Маниса проводят спасательную операцию, пытаясь извлечь из 50-метрового колодца отца и его двухлетнего сына, сообщил телеканал AHaber. По данным канала, двухлетний мальчик упал в колодец глубиной в 50 метров, когда играл рядом с отцом в городе Салихли провинции Маниса на юго-западе Турции. Попытавшийся спасти сына Айтуг Демир провалился в колодец вслед за ним. Получившие сообщение об инциденте спасатели начали операцию по спасению людей. По оценкам спасателей, отец и сын находятся на глубине около 20 метров.

https://ria.ru/20230102/rpk-1842863059.html

турция

маниса (провинция)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, маниса (провинция)