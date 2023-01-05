https://ria.ru/20230105/kndr-1843103506.html
СМИ: один из дронов КНДР залетел в ключевой район Сеула
СМИ: один из дронов КНДР залетел в ключевой район Сеула - РИА Новости, 05.01.2023
СМИ: один из дронов КНДР залетел в ключевой район Сеула
Один из северокорейских беспилотников, вторгшихся в Южную Корею в конце декабря, все же сумел попасть в бесполетную зону P-73 радиусом 3,7 километра вокруг... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T04:50
2023-01-05T04:50
2023-01-05T05:12
в мире
юн сок ель
южная корея
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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Один из северокорейских беспилотников, вторгшихся в Южную Корею в конце декабря, все же сумел попасть в бесполетную зону P-73 радиусом 3,7 километра вокруг офиса президента в Сеуле, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на слова военного источника, которые идут вразрез с официальными заявлениями силовиков. Пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в КНДР или пропали с радаров. По данным военных, это были беспилотники малого размера. Четыре из них оставались в районе острова Канхвадо, предположительно, для отвлечения внимания, а пятый подлетел к северной границе столичной агломерации Сеула. Высказывались предположения, что последний дрон мог спуститься даже до центрального района Сеула Ёнсан, где расположена новая президентская администрация. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп, объединенный комитет начальников штабов и отдельно минобороны позже опровергли эту информацию. Ли Чжон Соп даже выразил "сильные сожаления", отвергнув сообщения как "не соответствующие действительности и беспочвенные". Утверждается, что министр обороны Ли Чжон Соп сообщил президенту Юн Сок Ёлю о проникновении беспилотника в зону на совещании по поводу инцидента и мер по борьбе с дронами. Юн Сок Ёль в среду поручил министру создать многоцелевое объединенное подразделение беспилотников, до конца года создать систему массового производства небольших, трудно обнаруживаемых дронов. Он также дал указания срочно создать систему уничтожения вражеских дронов и придать "толчок" разработкам, чтобы до конца года начать производство собственных беспилотников-невидимок.
https://ria.ru/20221227/drony-1841690846.html
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в мире, юн сок ель, южная корея, сеул
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Сеул
04:50 05.01.2023 (обновлено: 05:12 05.01.2023)
СМИ: один из дронов КНДР залетел в ключевой район Сеула
Ренхап: один из дронов КНДР в конце декабря попал в зону у офиса президента в Сеуле
СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости.
Один из северокорейских беспилотников, вторгшихся в Южную Корею в конце декабря, все же сумел попасть в бесполетную зону P-73 радиусом 3,7 километра вокруг офиса президента в Сеуле, сообщает
агентство Рёнхап со ссылкой на слова военного источника, которые идут вразрез с официальными заявлениями силовиков.
Пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в КНДР или пропали с радаров. По данным военных, это были беспилотники малого размера. Четыре из них оставались в районе острова Канхвадо, предположительно, для отвлечения внимания, а пятый подлетел к северной границе столичной агломерации Сеула.
Высказывались предположения, что последний дрон мог спуститься даже до центрального района Сеула Ёнсан, где расположена новая президентская администрация. Министр обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп, объединенный комитет начальников штабов и отдельно минобороны позже опровергли эту информацию. Ли Чжон Соп даже выразил "сильные сожаления", отвергнув сообщения как "не соответствующие действительности и беспочвенные".
"Беспилотник ненадолго пролетел над северным краем зоны (P-73 – ред.), но не приблизился к ключевым объектам безопасности", – приводит агентство слова источника.
Утверждается, что министр обороны Ли Чжон Соп сообщил президенту Юн Сок Ёлю
о проникновении беспилотника в зону на совещании по поводу инцидента и мер по борьбе с дронами.
Юн Сок Ёль в среду поручил министру создать многоцелевое объединенное подразделение беспилотников, до конца года создать систему массового производства небольших, трудно обнаруживаемых дронов. Он также дал указания срочно создать систему уничтожения вражеских дронов и придать "толчок" разработкам, чтобы до конца года начать производство собственных беспилотников-невидимок.