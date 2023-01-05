https://ria.ru/20230105/khasbulatov-1843121376.html
В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым
В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым - РИА Новости, 05.01.2023
В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым
В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым, последним председателем Верховного Совета РСФСР, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:29
2023-01-05T10:29
2023-01-05T11:17
руслан хасбулатов
рсфср
политика
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843126374_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a878180961370a2a91a365a682c8e56e.jpg
ГРОЗНЫЙ, 5 янв - РИА Новости. В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым, последним председателем Верховного Совета РСФСР, сообщает корреспондент РИА Новости.Хасбулатов скончался 3 января в Подмосковье. Ему было 80 лет. Тело покойного было доставлено в Грозный накануне поздно вечером.Тело Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном, с соблюдением религиозных обрядов участники траурной процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт, где он будет похоронен.Семья Руслана Хасбулатова, как и он сам, в Чечне пользуется большим авторитетом, сегодня здесь собрались не только близкие и родственники покойного, но и люди, которые с ним не были лично знакомы.
https://ria.ru/20230103/khasbulatov-1842991669.html
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843126374_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33d254ab7b71abbea20a916985cb73d0.jpg
Прощание с Русланом Хасбулатовым в Грозном
В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым, последним председателем Верховного Совета РСФСР. Хасбулатов скончался 3 января в Подмосковье. Ему было 80 лет. Тело покойного было доставлено в Грозный накануне поздно вечером.
2023-01-05T10:29
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан хасбулатов, рсфср, политика, чеченская республика (чечня)
Руслан Хасбулатов, РСФСР, Политика, Чеченская республика (Чечня)
10:29 05.01.2023 (обновлено: 11:17 05.01.2023)
В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым
В Чечне простились с последним председателем Верховного совета РСФСР Хасбулатовым
ГРОЗНЫЙ, 5 янв - РИА Новости. В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым, последним председателем Верховного Совета РСФСР, сообщает корреспондент РИА Новости.
Хасбулатов скончался 3 января в Подмосковье
. Ему было 80 лет. Тело покойного было доставлено в Грозный
накануне поздно вечером.
Тело Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном, с соблюдением религиозных обрядов участники траурной процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт, где он будет похоронен.
Семья Руслана Хасбулатова, как и он сам, в Чечне пользуется большим авторитетом, сегодня здесь собрались не только близкие и родственники покойного, но и люди, которые с ним не были лично знакомы.