https://ria.ru/20230105/khasbulatov-1843121376.html

В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым

В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым - РИА Новости, 05.01.2023

В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым

В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым, последним председателем Верховного Совета РСФСР, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:29

2023-01-05T10:29

2023-01-05T11:17

руслан хасбулатов

рсфср

политика

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 5 янв - РИА Новости. В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым, последним председателем Верховного Совета РСФСР, сообщает корреспондент РИА Новости.Хасбулатов скончался 3 января в Подмосковье. Ему было 80 лет. Тело покойного было доставлено в Грозный накануне поздно вечером.Тело Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном, с соблюдением религиозных обрядов участники траурной процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт, где он будет похоронен.Семья Руслана Хасбулатова, как и он сам, в Чечне пользуется большим авторитетом, сегодня здесь собрались не только близкие и родственники покойного, но и люди, которые с ним не были лично знакомы.

https://ria.ru/20230103/khasbulatov-1842991669.html

рсфср

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прощание с Русланом Хасбулатовым в Грозном В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым, последним председателем Верховного Совета РСФСР. Хасбулатов скончался 3 января в Подмосковье. Ему было 80 лет. Тело покойного было доставлено в Грозный накануне поздно вечером. 2023-01-05T10:29 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

руслан хасбулатов, рсфср, политика, чеченская республика (чечня)