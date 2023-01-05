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В Сеуле сообщили о возможной казни экс-главы МИД КНДР - РИА Новости, 05.01.2023
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В Сеуле сообщили о возможной казни экс-главы МИД КНДР
В Сеуле сообщили о возможной казни экс-главы МИД КНДР - РИА Новости, 05.01.2023
В Сеуле сообщили о возможной казни экс-главы МИД КНДР
Разведка Южной Кореи подтверждает, что бывший глава МИД КНДР был подвергнут чистке, но не располагает фактами, способными подтвердить или опровергнуть сообщения РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:04
2023-01-05T17:15
ли ён хо
в мире
ким чен ын
дональд трамп
великобритания
сша
южная корея
гражданская сила
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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Разведка Южной Кореи подтверждает, что бывший глава МИД КНДР был подвергнут чистке, но не располагает фактами, способными подтвердить или опровергнуть сообщения о его казни, передает агентство Рёнхап со ссылкой на депутата южнокорейского парламента. "Факт его смещения подтвердился, но был ли (Ли Ён Хо – ред) казнен, не подтверждено. Я также не получил доклада (от южнокорейской разведки – ред) по поводу причин его репрессирования или фоновой ситуации", - заявил депутат правящей партии "Гражданская сила" и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом после заседания комитета в четверг. Ранее японская газета "Иомиури" со ссылкой на информированные источники сообщила, что бывший министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и еще несколько других чиновников северокорейского МИД были, предположительно, казнены в прошлом году "в период с лета по осень". Причина применения высшей меры наказания к дипломатам пока не ясна, однако источники газеты уточнили, что несколько представителей северокорейского МИД работали в посольстве Северной Кореи в Великобритании. Не исключается, что причинами могли быть проблемы, связанные с посольством, однако детали не уточняются. В свою очередь, источник в министерстве объединения Южной Кореи сообщил южнокорейскому агентству Рёнхап, что в ведомстве осведомлены о сообщении японской газеты и проверяют соответствующую информацию. Бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо был известен как специалист по взаимодействию с США, участвовал в шестисторонних переговорах, сыграл ключевую роль в переговорах Северной Кореи и США, саммитах 2018 и 2019 годов между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Ли Ён Хо был сменен на посту главы МИД КНДР в январе 2020 года. Новым министром был назначен бывший военный председатель комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон, который остается на посту по настоящий день. Ю Сан Бом также рассказал, что разведка пояснила увольнение с постов по итогом недавнего пленума Центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК) секретаря ЦК ТПК и заместителя главы Центральной военной комиссии Пак Чон Чхона, обе должности которого занял бывший министр обороны Ри Ён Гиль. Среди возможных причин названы недостаточная военная готовность во время учений, застой в управлении армией, выговор Пак Чон Чхону как повод сменить армейское руководство, чтобы ослабить влияние военных на власть. СМИ также писали в 2016 году, что Ри Ён Гиль был казнен после репрессирования в бытность начальником генштаба КНДР, но позже он вернулся к службе в армии, хотя и с понижением в должности.
https://ria.ru/20230101/kndr-1842741858.html
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ли ён хо, в мире, ким чен ын, дональд трамп, великобритания, сша, южная корея, гражданская сила
Ли Ён Хо, В мире, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Великобритания, США, Южная Корея, Гражданская сила
17:04 05.01.2023 (обновлено: 17:15 05.01.2023)
 
В Сеуле сообщили о возможной казни экс-главы МИД КНДР

В Южной Корее сообщили о возможной казни экс-главы МИД КНДР в прошлом году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкБывший министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо
Бывший министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бывший министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Разведка Южной Кореи подтверждает, что бывший глава МИД КНДР был подвергнут чистке, но не располагает фактами, способными подтвердить или опровергнуть сообщения о его казни, передает агентство Рёнхап со ссылкой на депутата южнокорейского парламента.
"Факт его смещения подтвердился, но был ли (Ли Ён Хо – ред) казнен, не подтверждено. Я также не получил доклада (от южнокорейской разведки – ред) по поводу причин его репрессирования или фоновой ситуации", - заявил депутат правящей партии "Гражданская сила" и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом после заседания комитета в четверг.
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 16:30
Южная Корея, США и Япония осудили пуски баллистических ракет КНДР
Ранее японская газета "Иомиури" со ссылкой на информированные источники сообщила, что бывший министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и еще несколько других чиновников северокорейского МИД были, предположительно, казнены в прошлом году "в период с лета по осень". Причина применения высшей меры наказания к дипломатам пока не ясна, однако источники газеты уточнили, что несколько представителей северокорейского МИД работали в посольстве Северной Кореи в Великобритании. Не исключается, что причинами могли быть проблемы, связанные с посольством, однако детали не уточняются.
В свою очередь, источник в министерстве объединения Южной Кореи сообщил южнокорейскому агентству Рёнхап, что в ведомстве осведомлены о сообщении японской газеты и проверяют соответствующую информацию.
Бывший глава МИД КНДР Ли Ён Хо был известен как специалист по взаимодействию с США, участвовал в шестисторонних переговорах, сыграл ключевую роль в переговорах Северной Кореи и США, саммитах 2018 и 2019 годов между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Ли Ён Хо был сменен на посту главы МИД КНДР в январе 2020 года. Новым министром был назначен бывший военный председатель комитета по мирному объединению родины Ри Сон Гвон, который остается на посту по настоящий день.
Ю Сан Бом также рассказал, что разведка пояснила увольнение с постов по итогом недавнего пленума Центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК) секретаря ЦК ТПК и заместителя главы Центральной военной комиссии Пак Чон Чхона, обе должности которого занял бывший министр обороны Ри Ён Гиль. Среди возможных причин названы недостаточная военная готовность во время учений, застой в управлении армией, выговор Пак Чон Чхону как повод сменить армейское руководство, чтобы ослабить влияние военных на власть.
СМИ также писали в 2016 году, что Ри Ён Гиль был казнен после репрессирования в бытность начальником генштаба КНДР, но позже он вернулся к службе в армии, хотя и с понижением в должности.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 14:01
Южная Корея не стала созывать заседание Совбеза из-за атак дронов из КНДР
 
Ли Ён ХоВ миреКим Чен ЫнДональд ТрампВеликобританияСШАЮжная КореяГражданская сила
 
 
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