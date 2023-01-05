https://ria.ru/20230105/kazakhstan-1843113415.html

ГП Казахстана раскрыла детали расследования беспорядков в январе 2022 года

ГП Казахстана раскрыла детали расследования беспорядков в январе 2022 года - РИА Новости, 05.01.2023

ГП Казахстана раскрыла детали расследования беспорядков в январе 2022 года

Подготовка исполнителей для совершения попытки государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года велась весь 2021 год, заявил генеральный прокурор... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T08:57

2023-01-05T08:57

2023-01-05T09:01

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

комитет национальной безопасности (кнб)

жанаозен

актау

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АСТАНА, 5 янв - РИА Новости. Подготовка исполнителей для совершения попытки государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года велась весь 2021 год, заявил генеральный прокурор страны Берик Асылов. Выступая в четверг на заседании мажилиса (нижняя палата) парламента, Асылов заявил, что можно утверждать, что в условиях управляемого хаоса, операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована, по сути, была попытка госпереворота. "Конкретные детали заговора озвучить не вправе. Могу лишь сказать, что весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер. В числе исполнителей были организованные преступные группы. Они набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт", - сказал генпрокурор. По его словам, следствием установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу. Он также напомнил, что уголовное дело в отношении экс-руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ), обвиняемых в госизмене и попытке госпереворота, расследовалось под грифом "совершенно секретно". "Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну. В деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности", - подчеркнул он. Асылов напомнил, что уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20221231/itogi-1842616817.html

https://ria.ru/20230102/kazakhstan-1842794148.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, комитет национальной безопасности (кнб), жанаозен, актау