https://ria.ru/20230105/izrail-1843208325.html

Небензя призвал новый кабмин Израиля отказаться от односторонних шагов

Небензя призвал новый кабмин Израиля отказаться от односторонних шагов - РИА Новости, 06.01.2023

Небензя призвал новый кабмин Израиля отказаться от односторонних шагов

Россия надеется, что новое правительство Израиля откажется от радикальных шагов по созданию необратимых реалий "на земле", в том числе от разрушения домов... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-05T23:35

2023-01-05T23:35

2023-01-06T00:17

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ООН, 6 янв – РИА Новости. Россия надеется, что новое правительство Израиля откажется от радикальных шагов по созданию необратимых реалий "на земле", в том числе от разрушения домов палестинцев и конфискации их собственности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что министр национальной безопасности Израиля и лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир в сопровождении усиленной охраны поднялся во вторник на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, которая считается священным местом у палестинцев и мусульман, это спровоцировало недовольство палестинцев и резкую критику со стороны арабских государств."Настоятельно призываем обе стороны проявлять сдержанность, а также отказаться от провокационных шагов и односторонних действий. Рассчитываем, в частности, что новый израильский кабинет не пойдет по пути эскалации, а проявит политическую волю и откажется от радикальных шагов по созданию необратимых реалий "на земле", включая разрушение домов палестинцев, конфискацию их собственности", - сказал Небензя.По его словам, эскалация напряженности на фоне посещения 3 января Бен-Гвиром в сопровождении израильских сил безопасности территории комплекса мечети Аль-Акса вызывает у Москвы самую серьезную озабоченность."Данный инцидент сложно воспринимать иначе в свете событий 2000 года, когда визит Ариэля Шарона под охраной сотен полицейских на Храмовую гору послужил спусковым механизмом для начала второй интифады, унесшей жизни нескольких тысяч человек с обеих сторон", - отметил российский постпред."Вновь напоминаем о недопустимости нарушения исторического и правового статус-кво Иерусалима и расположенных в нем священных мест. Подобные шаги грозят окончательно раскачать ситуацию и привести к полномасштабному вооруженному столкновению, свидетелями которого мы не раз становились", - подчеркнул Небензя.

https://ria.ru/20230105/stena-1843198984.html

https://ria.ru/20230104/bezhentsy-1843051466.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, израиль, в мире, василий небензя, ариэль шарон, иерусалим, оон