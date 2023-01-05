https://ria.ru/20230105/izrail-1843208325.html
Небензя призвал новый кабмин Израиля отказаться от односторонних шагов
Небензя призвал новый кабмин Израиля отказаться от односторонних шагов - РИА Новости, 06.01.2023
Небензя призвал новый кабмин Израиля отказаться от односторонних шагов
Россия надеется, что новое правительство Израиля откажется от радикальных шагов по созданию необратимых реалий "на земле", в том числе от разрушения домов... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-05T23:35
2023-01-05T23:35
2023-01-06T00:17
россия
израиль
в мире
василий небензя
ариэль шарон
иерусалим
оон
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ООН, 6 янв – РИА Новости. Россия надеется, что новое правительство Израиля откажется от радикальных шагов по созданию необратимых реалий "на земле", в том числе от разрушения домов палестинцев и конфискации их собственности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что министр национальной безопасности Израиля и лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир в сопровождении усиленной охраны поднялся во вторник на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, которая считается священным местом у палестинцев и мусульман, это спровоцировало недовольство палестинцев и резкую критику со стороны арабских государств."Настоятельно призываем обе стороны проявлять сдержанность, а также отказаться от провокационных шагов и односторонних действий. Рассчитываем, в частности, что новый израильский кабинет не пойдет по пути эскалации, а проявит политическую волю и откажется от радикальных шагов по созданию необратимых реалий "на земле", включая разрушение домов палестинцев, конфискацию их собственности", - сказал Небензя.По его словам, эскалация напряженности на фоне посещения 3 января Бен-Гвиром в сопровождении израильских сил безопасности территории комплекса мечети Аль-Акса вызывает у Москвы самую серьезную озабоченность."Данный инцидент сложно воспринимать иначе в свете событий 2000 года, когда визит Ариэля Шарона под охраной сотен полицейских на Храмовую гору послужил спусковым механизмом для начала второй интифады, унесшей жизни нескольких тысяч человек с обеих сторон", - отметил российский постпред."Вновь напоминаем о недопустимости нарушения исторического и правового статус-кво Иерусалима и расположенных в нем священных мест. Подобные шаги грозят окончательно раскачать ситуацию и привести к полномасштабному вооруженному столкновению, свидетелями которого мы не раз становились", - подчеркнул Небензя.
https://ria.ru/20230105/stena-1843198984.html
https://ria.ru/20230104/bezhentsy-1843051466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, в мире, василий небензя, ариэль шарон, иерусалим, оон
Россия, Израиль, В мире, Василий Небензя, Ариэль Шарон, Иерусалим, ООН
23:35 05.01.2023 (обновлено: 00:17 06.01.2023)
Небензя призвал новый кабмин Израиля отказаться от односторонних шагов
Небензя: Россия надеется, что новое правительство Израиля откажется от односторонних шагов
ООН, 6 янв – РИА Новости. Россия надеется, что новое правительство Израиля откажется от радикальных шагов по созданию необратимых реалий "на земле", в том числе от разрушения домов палестинцев и конфискации их собственности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что министр национальной безопасности Израиля и лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир в сопровождении усиленной охраны поднялся во вторник на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима
, которая считается священным местом у палестинцев и мусульман, это спровоцировало недовольство палестинцев и резкую критику со стороны арабских государств.
"Настоятельно призываем обе стороны проявлять сдержанность, а также отказаться от провокационных шагов и односторонних действий. Рассчитываем, в частности, что новый израильский кабинет не пойдет по пути эскалации, а проявит политическую волю и откажется от радикальных шагов по созданию необратимых реалий "на земле", включая разрушение домов палестинцев, конфискацию их собственности", - сказал Небензя.
По его словам, эскалация напряженности на фоне посещения 3 января Бен-Гвиром в сопровождении израильских сил безопасности территории комплекса мечети Аль-Акса вызывает у Москвы
самую серьезную озабоченность.
"Данный инцидент сложно воспринимать иначе в свете событий 2000 года, когда визит Ариэля Шарона
под охраной сотен полицейских на Храмовую гору послужил спусковым механизмом для начала второй интифады, унесшей жизни нескольких тысяч человек с обеих сторон", - отметил российский постпред.
"Вновь напоминаем о недопустимости нарушения исторического и правового статус-кво Иерусалима и расположенных в нем священных мест. Подобные шаги грозят окончательно раскачать ситуацию и привести к полномасштабному вооруженному столкновению, свидетелями которого мы не раз становились", - подчеркнул Небензя.