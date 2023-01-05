https://ria.ru/20230105/intsident-1843207579.html
Береговая охрана Греции сообщила об инциденте с турецкой береговой охраной
Береговая охрана Греции сообщила об инциденте с турецкой береговой охраной - РИА Новости, 05.01.2023
Береговая охрана Греции сообщила об инциденте с турецкой береговой охраной
Патрульный катер береговой охраны Греции открыл предупредительный огонь в связи с попыткой турецкого катера протаранить его, сообщила служба Береговой охраны... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:28
2023-01-05T23:28
2023-01-05T23:28
в мире
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567942371_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6679122a50c0c7d24e7ae6ba414bb27d.jpg
АФИНЫ, 5 янв – РИА Новости. Патрульный катер береговой охраны Греции открыл предупредительный огонь в связи с попыткой турецкого катера протаранить его, сообщила служба Береговой охраны Греции. "В четверг утром патрульный катер береговой охраны Греции во время патрулирования обнаружил три турецких рыболовных судна, ведущих промысел в морской акватории к юго-востоку от острова Фармакониси, в территориальных водах Греции, и подвергся преследованию со стороны турецкой береговой охраны, катер которой совершал опасные маневры с целью протаранить его", - сообщила пресс-служба. После этого экипаж греческого патрульного судна произвел предупредительные выстрелы в безопасном направлении, и турецкий катер покинул район, направившись на восток к турецкому побережью, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230101/turtsiya-1842729835.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567942371_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_128839bf1799e52cb336c3b41ed8d752.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция
Береговая охрана Греции сообщила об инциденте с турецкой береговой охраной
Катер береговой охраны Греции открыл огонь после попытки турецкого катера протаранить его
АФИНЫ, 5 янв – РИА Новости. Патрульный катер береговой охраны Греции открыл предупредительный огонь в связи с попыткой турецкого катера протаранить его, сообщила служба Береговой охраны Греции.
"В четверг утром патрульный катер береговой охраны Греции во время патрулирования обнаружил три турецких рыболовных судна, ведущих промысел в морской акватории к юго-востоку от острова Фармакониси, в территориальных водах Греции, и подвергся преследованию со стороны турецкой береговой охраны, катер которой совершал опасные маневры с целью протаранить его", - сообщила пресс-служба.
После этого экипаж греческого патрульного судна произвел предупредительные выстрелы в безопасном направлении, и турецкий катер покинул район, направившись на восток к турецкому побережью, говорится в сообщении.