https://ria.ru/20230105/intsident-1843207579.html

Береговая охрана Греции сообщила об инциденте с турецкой береговой охраной

Береговая охрана Греции сообщила об инциденте с турецкой береговой охраной - РИА Новости, 05.01.2023

Береговая охрана Греции сообщила об инциденте с турецкой береговой охраной

Патрульный катер береговой охраны Греции открыл предупредительный огонь в связи с попыткой турецкого катера протаранить его, сообщила служба Береговой охраны... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T23:28

2023-01-05T23:28

2023-01-05T23:28

в мире

греция

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АФИНЫ, 5 янв – РИА Новости. Патрульный катер береговой охраны Греции открыл предупредительный огонь в связи с попыткой турецкого катера протаранить его, сообщила служба Береговой охраны Греции. "В четверг утром патрульный катер береговой охраны Греции во время патрулирования обнаружил три турецких рыболовных судна, ведущих промысел в морской акватории к юго-востоку от острова Фармакониси, в территориальных водах Греции, и подвергся преследованию со стороны турецкой береговой охраны, катер которой совершал опасные маневры с целью протаранить его", - сообщила пресс-служба. После этого экипаж греческого патрульного судна произвел предупредительные выстрелы в безопасном направлении, и турецкий катер покинул район, направившись на восток к турецкому побережью, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230101/turtsiya-1842729835.html

греция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, греция