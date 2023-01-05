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Береговая охрана Греции сообщила об инциденте с турецкой береговой охраной - РИА Новости, 05.01.2023
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Береговая охрана Греции сообщила об инциденте с турецкой береговой охраной
Береговая охрана Греции сообщила об инциденте с турецкой береговой охраной - РИА Новости, 05.01.2023
Береговая охрана Греции сообщила об инциденте с турецкой береговой охраной
Патрульный катер береговой охраны Греции открыл предупредительный огонь в связи с попыткой турецкого катера протаранить его, сообщила служба Береговой охраны... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:28
2023-01-05T23:28
в мире
греция
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АФИНЫ, 5 янв – РИА Новости. Патрульный катер береговой охраны Греции открыл предупредительный огонь в связи с попыткой турецкого катера протаранить его, сообщила служба Береговой охраны Греции. "В четверг утром патрульный катер береговой охраны Греции во время патрулирования обнаружил три турецких рыболовных судна, ведущих промысел в морской акватории к юго-востоку от острова Фармакониси, в территориальных водах Греции, и подвергся преследованию со стороны турецкой береговой охраны, катер которой совершал опасные маневры с целью протаранить его", - сообщила пресс-служба. После этого экипаж греческого патрульного судна произвел предупредительные выстрелы в безопасном направлении, и турецкий катер покинул район, направившись на восток к турецкому побережью, говорится в сообщении.
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в мире, греция
В мире, Греция
23:28 05.01.2023
 
Береговая охрана Греции сообщила об инциденте с турецкой береговой охраной

Катер береговой охраны Греции открыл огонь после попытки турецкого катера протаранить его

© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Греции / Перейти в медиабанкФлаг Греции на турецко-греческой границе
Флаг Греции на турецко-греческой границе - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Греции
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Флаг Греции на турецко-греческой границе. Архивное фото
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АФИНЫ, 5 янв – РИА Новости. Патрульный катер береговой охраны Греции открыл предупредительный огонь в связи с попыткой турецкого катера протаранить его, сообщила служба Береговой охраны Греции.
"В четверг утром патрульный катер береговой охраны Греции во время патрулирования обнаружил три турецких рыболовных судна, ведущих промысел в морской акватории к юго-востоку от острова Фармакониси, в территориальных водах Греции, и подвергся преследованию со стороны турецкой береговой охраны, катер которой совершал опасные маневры с целью протаранить его", - сообщила пресс-служба.
После этого экипаж греческого патрульного судна произвел предупредительные выстрелы в безопасном направлении, и турецкий катер покинул район, направившись на восток к турецкому побережью, говорится в сообщении.
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