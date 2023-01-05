16:41 05.01.2023 (обновлено: 16:42 05.01.2023)
МИД Индии не нашел связи между смертями троих россиян в штате Одиша
МИД Индии не нашел связи между тремя смертями россиян за две недели в штате Одиша
Российский и индийский флаги. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв – РИА Новости. МИД Индии не усматривает связи в случаях смертей трех россиян в штате Одиша, произошедших в последние две недели, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
Во вторник полиция Одиши сообщила о гибели российского моряка на корабле, пришвартованном в порту индийского штата Одиша. Погибший был идентифицирован как Сергей Миляков. Как сообщали индийские СМИ, 51-летний мужчина был главным инженером корабля MB Al Danah, который следовал из бангладешского порта Читтагонг в Мумбаи. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.
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Это уже третья смерть россиян в штате за последние две недели – 22 и 25 декабря в одном из отелей Одиши скончались двое россиян, один был найден мертвым в своем номере, второй скончался, упав с третьего этажа отеля. Генконсульство России в Калькутте сообщало, что не видит ничего подозрительного в этих смертях.
"Нам известно о гибели русского моряка, мы понимаем, что это (произошло) в международных водах у берегов Одиши… Тело привезли в порт для необходимых формальностей, которые предпринимаются в случаях гибели на корабле. Это будет регулироваться нашими соответствующими законами, регулирующими такие случаи", - сказал Багчи на брифинге.
Он отметил, что не видит причин связывать эти случаи.
"Я не хотел бы связывать их все и рассматривать все вместе. (Индия - ред.) Это большая страна, сюда приезжает большое количество иностранцев. Я думаю, что это просто заголовки, я не вижу причин их связывать", - сказал представитель МИД.
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