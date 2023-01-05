https://ria.ru/20230105/indiya-1843168284.html

МИД Индии не нашел связи между смертями троих россиян в штате Одиша

МИД Индии не нашел связи между смертями троих россиян в штате Одиша - РИА Новости, 05.01.2023

МИД Индии не нашел связи между смертями троих россиян в штате Одиша

МИД Индии не усматривает связи в случаях смертей трех россиян в штате Одиша, произошедших в последние две недели, заявил официальный представитель МИД Индии... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:41

2023-01-05T16:41

2023-01-05T16:42

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв – РИА Новости. МИД Индии не усматривает связи в случаях смертей трех россиян в штате Одиша, произошедших в последние две недели, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Во вторник полиция Одиши сообщила о гибели российского моряка на корабле, пришвартованном в порту индийского штата Одиша. Погибший был идентифицирован как Сергей Миляков. Как сообщали индийские СМИ, 51-летний мужчина был главным инженером корабля MB Al Danah, который следовал из бангладешского порта Читтагонг в Мумбаи. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа. Это уже третья смерть россиян в штате за последние две недели – 22 и 25 декабря в одном из отелей Одиши скончались двое россиян, один был найден мертвым в своем номере, второй скончался, упав с третьего этажа отеля. Генконсульство России в Калькутте сообщало, что не видит ничего подозрительного в этих смертях. "Нам известно о гибели русского моряка, мы понимаем, что это (произошло) в международных водах у берегов Одиши… Тело привезли в порт для необходимых формальностей, которые предпринимаются в случаях гибели на корабле. Это будет регулироваться нашими соответствующими законами, регулирующими такие случаи", - сказал Багчи на брифинге. Он отметил, что не видит причин связывать эти случаи. "Я не хотел бы связывать их все и рассматривать все вместе. (Индия - ред.) Это большая страна, сюда приезжает большое количество иностранцев. Я думаю, что это просто заголовки, я не вижу причин их связывать", - сказал представитель МИД.

https://ria.ru/20221231/itogi-1842616817.html

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в мире, индия, читтагонг, мумбаи