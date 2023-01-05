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СМИ: Австралия купит у США РСЗО HIMARS - РИА Новости, 05.01.2023
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СМИ: Австралия купит у США РСЗО HIMARS
СМИ: Австралия купит у США РСЗО HIMARS - РИА Новости, 05.01.2023
СМИ: Австралия купит у США РСЗО HIMARS
Австралия купит у США РСЗО HIMARS, сообщает австралийский телеканал ABC News. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T07:08
2023-01-05T07:08
в мире
сша
австралия
bae systems
lockheed martin
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Австралия купит у США РСЗО HIMARS, сообщает австралийский телеканал ABC News. Как отмечается, правительство страны также заключило сделку по приобретению норвежских ракет Naval Strike Missile (NSM) для австралийских военных кораблей в следующем году. "Армия Австралии получит беспрецедентный ударный потенциал дальнего радиуса действия благодаря закупке американской HIMARS... Правительство (премьер-министра Энтони - ред.) Альбанезе заключило соглашение о закупке 20 установленных на грузовиках РСЗО к 2026 году", - говорится в сообщении телеканала. В правительстве сообщили телеканалу, что общая сумма закупок составляет от одного до двух миллиардов австралийских долларов (от 681,5 миллиона до 1,36 миллиарда долларов США). В конце декабря 2022 года газета Australian сообщала, что правительство Австралии рассматривает возможность создания новой ракетной системы для защиты регионов на севере страны на фоне усиления активности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220726/himars-1805156977.html
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в мире, сша, австралия, bae systems, lockheed martin , китай
В мире, США, Австралия, BAE Systems, Lockheed Martin , Китай
07:08 05.01.2023
 
СМИ: Австралия купит у США РСЗО HIMARS

ABC News: Австралия купит у США 20 РСЗО HIMARS к 2026 году

© Фото : U.S. Army / Spc. Zachary StahlbergРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Zachary Stahlberg
РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Австралия купит у США РСЗО HIMARS, сообщает австралийский телеканал ABC News.
Как отмечается, правительство страны также заключило сделку по приобретению норвежских ракет Naval Strike Missile (NSM) для австралийских военных кораблей в следующем году.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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"Армия Австралии получит беспрецедентный ударный потенциал дальнего радиуса действия благодаря закупке американской HIMARS... Правительство (премьер-министра Энтони - ред.) Альбанезе заключило соглашение о закупке 20 установленных на грузовиках РСЗО к 2026 году", - говорится в сообщении телеканала.
В правительстве сообщили телеканалу, что общая сумма закупок составляет от одного до двух миллиардов австралийских долларов (от 681,5 миллиона до 1,36 миллиарда долларов США).
В конце декабря 2022 года газета Australian сообщала, что правительство Австралии рассматривает возможность создания новой ракетной системы для защиты регионов на севере страны на фоне усиления активности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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