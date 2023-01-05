СМИ: Австралия купит у США РСЗО HIMARS
ABC News: Австралия купит у США 20 РСЗО HIMARS к 2026 году
РСЗО HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Австралия купит у США РСЗО HIMARS, сообщает австралийский телеканал ABC News.
Как отмечается, правительство страны также заключило сделку по приобретению норвежских ракет Naval Strike Missile (NSM) для австралийских военных кораблей в следующем году.
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"Армия Австралии получит беспрецедентный ударный потенциал дальнего радиуса действия благодаря закупке американской HIMARS... Правительство (премьер-министра Энтони - ред.) Альбанезе заключило соглашение о закупке 20 установленных на грузовиках РСЗО к 2026 году", - говорится в сообщении телеканала.
В правительстве сообщили телеканалу, что общая сумма закупок составляет от одного до двух миллиардов австралийских долларов (от 681,5 миллиона до 1,36 миллиарда долларов США).
В конце декабря 2022 года газета Australian сообщала, что правительство Австралии рассматривает возможность создания новой ракетной системы для защиты регионов на севере страны на фоне усиления активности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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