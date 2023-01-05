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В Болгарии предложили передать журналиста Грозева властям России, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
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В Болгарии предложили передать журналиста Грозева властям России, пишут СМИ
В Болгарии предложили передать журналиста Грозева властям России, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
В Болгарии предложили передать журналиста Грозева властям России, пишут СМИ
Болгарская партия "Возрождение" предложила передать журналиста Христо Грозева российским властям, сообщает издание Novinite со ссылкой на слушание комитета... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:54
2023-01-05T23:57
технологии
сергей нарышкин
россия
украина
болгария
возрождение
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Болгарская партия "Возрождение" предложила передать журналиста Христо Грозева российским властям, сообщает издание Novinite со ссылкой на слушание комитета болгарского парламента. Ранее из ведомственной базы разыскиваемых стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщал РИА Новости, что против главного расследователя издания Bellingcat* (признано иноагентом в РФ) возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. В то время как коалиция "Продолжаем перемены" и партия "Демократическая Болгария" выступили за меры по защите журналиста, а коалиция ГЕРБ-СДС призвала создать механизм санкций против РФ, партия "Возрождение" поинтересовалась, почему Грозев называет себя журналистом-расследователем. "В качестве воспоминаний о его работе в Болгарии у нас: спекулятивные сделки, попытки контролировать СМИ, проблемы с болгарской системой правосудия и, в общем, то, что несовместимо с этим героическим ореолом", - приводит издание слова депутата "Возрождения" Николая Дренчева. Отмечается, что партия предложила передать Грозева в руки российского правосудия. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявлял, что издание Bellingcat* нужно для давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб. ФСБ России утверждала, что Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать боевые самолеты ВКС РФ на украинский аэродром для дискредитации специальной военной операции. Позднее сам Грозев признался, что Украина действительно пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов, но утверждал, что его роль якобы сводилась к документальной фиксации происходящих событий. Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в ходе той оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ в итоге уничтожили ряд украинских военных объектов, задействованных в операции.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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технологии, сергей нарышкин, россия, украина, болгария, возрождение, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Сергей Нарышкин, Россия, Украина, Болгария, Возрождение, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
23:54 05.01.2023 (обновлено: 23:57 05.01.2023)
 
В Болгарии предложили передать журналиста Грозева властям России, пишут СМИ

Novinite: болгарская партия "Возрождение" хочет передать журналиста Грозева властям России

© Depositphotos.com / Cpifbg13 Варна, Болгария
Варна, Болгария - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Depositphotos.com / Cpifbg13
Варна, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Болгарская партия "Возрождение" предложила передать журналиста Христо Грозева российским властям, сообщает издание Novinite со ссылкой на слушание комитета болгарского парламента.
Ранее из ведомственной базы разыскиваемых стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщал РИА Новости, что против главного расследователя издания Bellingcat* (признано иноагентом в РФ) возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.
В то время как коалиция "Продолжаем перемены" и партия "Демократическая Болгария" выступили за меры по защите журналиста, а коалиция ГЕРБ-СДС призвала создать механизм санкций против РФ, партия "Возрождение" поинтересовалась, почему Грозев называет себя журналистом-расследователем.
"В качестве воспоминаний о его работе в Болгарии у нас: спекулятивные сделки, попытки контролировать СМИ, проблемы с болгарской системой правосудия и, в общем, то, что несовместимо с этим героическим ореолом", - приводит издание слова депутата "Возрождения" Николая Дренчева. Отмечается, что партия предложила передать Грозева в руки российского правосудия.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее заявлял, что издание Bellingcat* нужно для давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У ведомства есть информация, кто управляет этим "проектом якобы журналистских расследований", в котором работают и бывшие сотрудники спецслужб. ФСБ России утверждала, что Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать боевые самолеты ВКС РФ на украинский аэродром для дискредитации специальной военной операции.
Позднее сам Грозев признался, что Украина действительно пыталась завербовать российских пилотов для угона самолетов, но утверждал, что его роль якобы сводилась к документальной фиксации происходящих событий. Согласно материалам ФСБ, российская контрразведка в ходе той оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ в итоге уничтожили ряд украинских военных объектов, задействованных в операции.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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ТехнологииСергей НарышкинРоссияУкраинаБолгарияВозрождениеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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