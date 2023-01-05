https://ria.ru/20230105/gosduma-1843106549.html

В Госдуме призвали ввести в России госзаказ на единую школьную форму

В Госдуме призвали ввести в России госзаказ на единую школьную форму - РИА Новости, 05.01.2023

В Госдуме призвали ввести в России госзаказ на единую школьную форму

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина заявила РИА Новости, что в РФ необходимо предусмотреть систему госзаказа на покупку единой школьной формы,... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T06:15

2023-01-05T06:15

2023-01-05T06:17

сергей кравцов

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ссср

госдума рф

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина заявила РИА Новости, что в РФ необходимо предусмотреть систему госзаказа на покупку единой школьной формы, при этом образец для нее должны придумать сами дети, а за основу можно взять форму из СССР. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов в ходе правительственного часа в Госдуме высказался о необходимости решений по школьной форме в образовательных учреждениях. Позже министерство на площадке своего Telegram-канала провело опрос по этой теме - более 80% участников посчитали, что школьная форма необходима. "Если это ляжет бременем на плечи родителей, то что такое эта единая форма. Я уверена, что начинать надо будет с помощи производителей, с государственного заказа, с тем, чтобы государство пусть не на сто процентов, но софинансировало", - заявила Останина. При этом парламентарий отметила, что к работе по созданию единой школьной формы должно подключиться не только профильное министерство или, например, законодатели, но и сами дети - школьники-дизайнеры. Для этого она предложила провести "дефиле детей-дизайнеров": "Надо предложить им создать свои варианты школьной формы и исходя из этого уже самих детей спросить, что им понравилось больше". Как поделилась Останина, к такой работе планируется подключить и сам комитет Думы - возможно, провести встречи со школьным и родительским сообществами. Для создания единого образца формы для учащихся можно было бы использовать образец школьной формы как в СССР, но изменить его исходя "из требований и вызовов времени", отметила она. "Думаю, что мы, не отходя от традиций, заложенных в советский период, в соответствии уже с требованиями и вызовами времени, можем каким-то образом видоизменить эту школьную форму - возможно парадная будет не только белый фартук или черный низ белый верх, может, дети сами для себя сочинят какие-нибудь жилеты, симпатичные новомодные куртки и бомберы", - считает она. Отдельно она предложила предусмотреть варианты школьной формы (в рамках единого образца) для южных регионов - "облегченные", и утепленные варианты - для северных.

https://ria.ru/20230103/gosduma-1842896162.html

https://ria.ru/20221012/travlya-1823430039.html

https://ria.ru/20221117/posobie-1832202511.html

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сергей кравцов, россия, ссср, госдума рф, общество