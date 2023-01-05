https://ria.ru/20230105/gorlovka-1843172496.html

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке - РИА Новости, 05.01.2023

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке

Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике, также зафиксированы попадания в... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T17:20

2023-01-05T17:20

2023-01-05T17:27

специальная военная операция на украине

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горловка

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иван приходько

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донецк

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике, также зафиксированы попадания в медчасть, заявил мэр города Иван Приходько."Украинские террористы подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки). Зафиксировано порядка десяти прилетов. Прямые попадания в кровлю общежития и медчасти, разрушены хозпостройки, коммуникации, повреждено наружное ограждение", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Мэр отметил, что пострадавших нет.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230105/vasilevka-1843169345.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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в мире, горловка, безопасность, жкх, иван приходько, донецкая народная республика, донецк, стирол