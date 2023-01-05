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Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/gorlovka-1843172496.html
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке
Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике, также зафиксированы попадания в... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:20
2023-01-05T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
безопасность
жкх
иван приходько
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике, также зафиксированы попадания в медчасть, заявил мэр города Иван Приходько."Украинские террористы подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки). Зафиксировано порядка десяти прилетов. Прямые попадания в кровлю общежития и медчасти, разрушены хозпостройки, коммуникации, повреждено наружное ограждение", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Мэр отметил, что пострадавших нет.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230105/vasilevka-1843169345.html
горловка
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в мире, горловка, безопасность, жкх, иван приходько, донецкая народная республика, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Безопасность, ЖКХ, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол
17:20 05.01.2023 (обновлено: 17:27 05.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке

Приходько: при обстреле ВСУ исправительная колония в Горловке и медчасть были повреждены

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике, также зафиксированы попадания в медчасть, заявил мэр города Иван Приходько.
"Украинские террористы подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки). Зафиксировано порядка десяти прилетов. Прямые попадания в кровлю общежития и медчасти, разрушены хозпостройки, коммуникации, повреждено наружное ограждение", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что пострадавших нет.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Глава военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
16:50Специальная военная операция на Украине
ВСУ дважды ударили по Васильевке, чтобы было больше жертв, заявили власти
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаБезопасностьЖКХИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаДонецкСтирол
 
 
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