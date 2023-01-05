https://ria.ru/20230105/gorlovka-1843172496.html
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке
Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике, также зафиксированы попадания в... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:20
2023-01-05T17:20
2023-01-05T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
безопасность
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иван приходько
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике, также зафиксированы попадания в медчасть, заявил мэр города Иван Приходько."Украинские террористы подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки). Зафиксировано порядка десяти прилетов. Прямые попадания в кровлю общежития и медчасти, разрушены хозпостройки, коммуникации, повреждено наружное ограждение", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Мэр отметил, что пострадавших нет.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230105/vasilevka-1843169345.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Безопасность, ЖКХ, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол
17:20 05.01.2023 (обновлено: 17:27 05.01.2023)
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Горловке
Приходько: при обстреле ВСУ исправительная колония в Горловке и медчасть были повреждены