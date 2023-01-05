Рейтинг@Mail.ru
СМИ: правда об Украине открыла глаза немцам - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230105/germaniya-1843189514.html
СМИ: правда об Украине открыла глаза немцам
СМИ: правда об Украине открыла глаза немцам - РИА Новости, 05.01.2023
СМИ: правда об Украине открыла глаза немцам
Антиамериканский взгляд на украинский кризис от внешнеполитических экспертов Ульрики Геро и Хауке Ритца вызвал шквал комментариев в Германии, пишет обозреватель РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T19:58
2023-01-05T20:48
в мире
владимир зеленский
украина
германия
евросоюз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Антиамериканский взгляд на украинский кризис от внешнеполитических экспертов Ульрики Геро и Хауке Ритца вызвал шквал комментариев в Германии, пишет обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц.В последней совместной работе Геро и Ритц назвали конфликт на Украине американской прокси-войной, возложив на Вашингтон ответственность за эскалацию. Владимир Зеленский теперь руководит сильно разрушенной и с огромными долгами страной, которая политически полностью зависит от США, считают они.Хенц счел труд экспертов смелым, отметив, что он опроверг "общепринятые на Западе положения"."Они осмелились сделать это и теперь, предсказуемо и логично, оказались в социальной изоляции", — говорится в материале.Геро и Ритц уверены, что дальнейшая поддержка Киева Европой приведет к разрушению ЕС с последующей перезагрузкой отношений с Москвой.В конце февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в свете событий вокруг Украины Германия увеличит расходы на оборону. Цель анонсированных реформ — сделать "боеспособный, высоко модернизированный бундесвер". Он отметил, что это потребует существенных затрат.Россия продолжает военную специальную операцию на территории Украины, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ее целями была заявлена необходимость защитить жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по словам президента, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230105/roberts-1843162646.html
https://ria.ru/20230105/krym-1843162871.html
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
украина
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_9c007c276942ddd4c5b6668710ac1852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, германия, евросоюз, сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Германия, Евросоюз, США
19:58 05.01.2023 (обновлено: 20:48 05.01.2023)
 
СМИ: правда об Украине открыла глаза немцам

Junge Freiheit: немецкие эксперты Геро и Ритц обвинили Вашингтон в эскалации на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Антиамериканский взгляд на украинский кризис от внешнеполитических экспертов Ульрики Геро и Хауке Ритца вызвал шквал комментариев в Германии, пишет обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц.
В последней совместной работе Геро и Ритц назвали конфликт на Украине американской прокси-войной, возложив на Вашингтон ответственность за эскалацию. Владимир Зеленский теперь руководит сильно разрушенной и с огромными долгами страной, которая политически полностью зависит от США, считают они.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
16:11
Помощник Рейгана посмеялся над планами Киева по захвату Крыма
Хенц счел труд экспертов смелым, отметив, что он опроверг "общепринятые на Западе положения".
"Они осмелились сделать это и теперь, предсказуемо и логично, оказались в социальной изоляции", — говорится в материале.
Геро и Ритц уверены, что дальнейшая поддержка Киева Европой приведет к разрушению ЕС с последующей перезагрузкой отношений с Москвой.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
16:12Специальная военная операция на Украине
Американский полковник увидел в словах Макрона сигнал по Крыму
В конце февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в свете событий вокруг Украины Германия увеличит расходы на оборону. Цель анонсированных реформ — сделать "боеспособный, высоко модернизированный бундесвер". Он отметил, что это потребует существенных затрат.
Россия продолжает военную специальную операцию на территории Украины, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ее целями была заявлена необходимость защитить жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по словам президента, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Новогодняя инсталляция в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
08:00
Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаГерманияЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала