https://ria.ru/20230105/germaniya-1843189514.html

СМИ: правда об Украине открыла глаза немцам

СМИ: правда об Украине открыла глаза немцам - РИА Новости, 05.01.2023

СМИ: правда об Украине открыла глаза немцам

Антиамериканский взгляд на украинский кризис от внешнеполитических экспертов Ульрики Геро и Хауке Ритца вызвал шквал комментариев в Германии, пишет обозреватель РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T19:58

2023-01-05T19:58

2023-01-05T20:48

в мире

владимир зеленский

украина

германия

евросоюз

сша

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Антиамериканский взгляд на украинский кризис от внешнеполитических экспертов Ульрики Геро и Хауке Ритца вызвал шквал комментариев в Германии, пишет обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц.В последней совместной работе Геро и Ритц назвали конфликт на Украине американской прокси-войной, возложив на Вашингтон ответственность за эскалацию. Владимир Зеленский теперь руководит сильно разрушенной и с огромными долгами страной, которая политически полностью зависит от США, считают они.Хенц счел труд экспертов смелым, отметив, что он опроверг "общепринятые на Западе положения"."Они осмелились сделать это и теперь, предсказуемо и логично, оказались в социальной изоляции", — говорится в материале.Геро и Ритц уверены, что дальнейшая поддержка Киева Европой приведет к разрушению ЕС с последующей перезагрузкой отношений с Москвой.В конце февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в свете событий вокруг Украины Германия увеличит расходы на оборону. Цель анонсированных реформ — сделать "боеспособный, высоко модернизированный бундесвер". Он отметил, что это потребует существенных затрат.Россия продолжает военную специальную операцию на территории Украины, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ее целями была заявлена необходимость защитить жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по словам президента, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230105/roberts-1843162646.html

https://ria.ru/20230105/krym-1843162871.html

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

украина

германия

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, германия, евросоюз, сша