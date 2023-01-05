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На Украине констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны - РИА Новости, 05.01.2023
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На Украине констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны
На Украине констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны - РИА Новости, 05.01.2023
На Украине констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны
Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, основная нагрузка в 2023 году ляжет на объекты тепловой электрогенерации, государству придется... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:36
2023-01-05T16:36
украина
верховная рада украины
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
польша
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, основная нагрузка в 2023 году ляжет на объекты тепловой электрогенерации, государству придется рассчитывать на собственную добычу угля, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко. "Сейчас основная задача – пройти осенне-зимний период. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года... Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", - приводит слова Галущенко издание УНН. Он отметил, что в течение последних трех месяцев объекты энергосистемы Украины подвергаются ежедневным обстрелам, поэтому ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере страны, по его оценке достаточно сложная. Министр уточнил, что расчеты по балансу и потреблению угля были скорректированы по итогам декабря 2022 года. "Этот и следующий отопительные сезоны мы будем жить за счет собственной добычи. И это факт, который надо принять, и исходя из него рассчитывать дальнейшие планы", - резюмировал Галущенко. Правительство Украины с середины июня установило нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося, позже в начале сентября прияли решение на запрет и коксующего угля, используемого в металлургии. Решение было принято с целью обеспечить подготовку и прохождение отопительного сезона. Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук 16 сентября сообщил, что на заседании правительства были приняты изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию, и квот на 2022 год, кабмин разрешил экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230105/trevoga-1843125031.html
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украина, верховная рада украины, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф, польша
Украина, Верховная Рада Украины, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Польша
16:36 05.01.2023
 
На Украине констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны

В Минэнерго Украины констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, основная нагрузка в 2023 году ляжет на объекты тепловой электрогенерации, государству придется рассчитывать на собственную добычу угля, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
"Сейчас основная задача – пройти осенне-зимний период. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года... Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", - приводит слова Галущенко издание УНН.
Полтава - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
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Он отметил, что в течение последних трех месяцев объекты энергосистемы Украины подвергаются ежедневным обстрелам, поэтому ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере страны, по его оценке достаточно сложная. Министр уточнил, что расчеты по балансу и потреблению угля были скорректированы по итогам декабря 2022 года.
"Этот и следующий отопительные сезоны мы будем жить за счет собственной добычи. И это факт, который надо принять, и исходя из него рассчитывать дальнейшие планы", - резюмировал Галущенко.
Правительство Украины с середины июня установило нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося, позже в начале сентября прияли решение на запрет и коксующего угля, используемого в металлургии. Решение было принято с целью обеспечить подготовку и прохождение отопительного сезона. Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук 16 сентября сообщил, что на заседании правительства были приняты изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию, и квот на 2022 год, кабмин разрешил экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.01.2023
 
УкраинаВерховная Рада УкраиныДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФПольша
 
 
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