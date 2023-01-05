https://ria.ru/20230105/generatsiya-1843167669.html

На Украине констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны

На Украине констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны - РИА Новости, 05.01.2023

На Украине констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны

Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, основная нагрузка в 2023 году ляжет на объекты тепловой электрогенерации, государству придется... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:36

2023-01-05T16:36

2023-01-05T16:36

украина

верховная рада украины

денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

польша

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, основная нагрузка в 2023 году ляжет на объекты тепловой электрогенерации, государству придется рассчитывать на собственную добычу угля, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко. "Сейчас основная задача – пройти осенне-зимний период. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года... Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", - приводит слова Галущенко издание УНН. Он отметил, что в течение последних трех месяцев объекты энергосистемы Украины подвергаются ежедневным обстрелам, поэтому ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере страны, по его оценке достаточно сложная. Министр уточнил, что расчеты по балансу и потреблению угля были скорректированы по итогам декабря 2022 года. "Этот и следующий отопительные сезоны мы будем жить за счет собственной добычи. И это факт, который надо принять, и исходя из него рассчитывать дальнейшие планы", - резюмировал Галущенко. Правительство Украины с середины июня установило нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося, позже в начале сентября прияли решение на запрет и коксующего угля, используемого в металлургии. Решение было принято с целью обеспечить подготовку и прохождение отопительного сезона. Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук 16 сентября сообщил, что на заседании правительства были приняты изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию, и квот на 2022 год, кабмин разрешил экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230105/trevoga-1843125031.html

https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1840484671.html

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, верховная рада украины, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф, польша