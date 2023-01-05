https://ria.ru/20230105/generatsiya-1843167669.html
На Украине констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны
На Украине констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны - РИА Новости, 05.01.2023
На Украине констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны
Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, основная нагрузка в 2023 году ляжет на объекты тепловой электрогенерации, государству придется... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:36
2023-01-05T16:36
2023-01-05T16:36
украина
верховная рада украины
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
польша
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, основная нагрузка в 2023 году ляжет на объекты тепловой электрогенерации, государству придется рассчитывать на собственную добычу угля, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко. "Сейчас основная задача – пройти осенне-зимний период. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года... Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", - приводит слова Галущенко издание УНН. Он отметил, что в течение последних трех месяцев объекты энергосистемы Украины подвергаются ежедневным обстрелам, поэтому ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере страны, по его оценке достаточно сложная. Министр уточнил, что расчеты по балансу и потреблению угля были скорректированы по итогам декабря 2022 года. "Этот и следующий отопительные сезоны мы будем жить за счет собственной добычи. И это факт, который надо принять, и исходя из него рассчитывать дальнейшие планы", - резюмировал Галущенко. Правительство Украины с середины июня установило нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося, позже в начале сентября прияли решение на запрет и коксующего угля, используемого в металлургии. Решение было принято с целью обеспечить подготовку и прохождение отопительного сезона. Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук 16 сентября сообщил, что на заседании правительства были приняты изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию, и квот на 2022 год, кабмин разрешил экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230105/trevoga-1843125031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф, польша
Украина, Верховная Рада Украины, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Польша
На Украине констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны
В Минэнерго Украины констатировали потерю 90 процентов ветровой генерации страны
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украина потеряла 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, основная нагрузка в 2023 году ляжет на объекты тепловой электрогенерации, государству придется рассчитывать на собственную добычу угля, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
"Сейчас основная задача – пройти осенне-зимний период. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года... Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", - приводит слова Галущенко издание УНН.
Он отметил, что в течение последних трех месяцев объекты энергосистемы Украины подвергаются ежедневным обстрелам, поэтому ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере страны, по его оценке достаточно сложная. Министр уточнил, что расчеты по балансу и потреблению угля были скорректированы по итогам декабря 2022 года.
"Этот и следующий отопительные сезоны мы будем жить за счет собственной добычи. И это факт, который надо принять, и исходя из него рассчитывать дальнейшие планы", - резюмировал Галущенко.
Правительство Украины с середины июня установило нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося, позже в начале сентября прияли решение на запрет и коксующего угля, используемого в металлургии. Решение было принято с целью обеспечить подготовку и прохождение отопительного сезона. Представитель кабмина в Верховной раде
Тарас Мельничук 16 сентября сообщил, что на заседании правительства были приняты изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию, и квот на 2022 год, кабмин разрешил экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу
.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский
заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.