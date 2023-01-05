Американцы заявили о разоблачении США на Украине
Читатели Bloomberg назвали США поджигателем войны и предрекли конец их гегемонии
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Читатели американского издания Bloomberg отреагировали на статью профессора Нила Фергюсона, заявившего, что США открыто подталкивают мир к началу Третьей мировой войны. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.
Фергюсон утверждает, что США хотят переиграть Россию, Иран, а также Китай. Однако, считает он, лучше бы Вашингтон прислушался к недавним советам бывшего госсекретаря Генри Киссинджера и умерил свой воинственный пыл в вопросе украинского конфликта.
"Действия России на Украине разоблачили мирового поджигателя войны — США. И это знаменует собой конец предполагаемой гегемонии США", – написал Jonh Muir II.
"Украину постепенно делают необитаемой, а западная Европа берет курс на замерзание и резкое сокращение производств, в то время, как США процветают из-за украинского конфликта", - выразил мнение ApqlA.
"У нас в Америке все будет только хуже. Посмотрите на лузера, который сейчас правит нами, окруженный своими маленькими миньонами. Все они выбраны по гендерному принципу, а не по способностям!" - заявил User Name.
"Россия никогда не начнет Третью мировую войну!" – отметил Wpp105.
6 декабря 2022, 05:35В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине
Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль напомнил об "интеллектуальной нечестности Запада", проявившейся в украинском кризисе. "Первыми курок в идущей в регионе с 2014 года войне нажали американцы. Вторым поджигателем войны стала НАТО, так и не снявшая с повестки дня свои планы расширения на территорию Украины", — сказал де Голль.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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