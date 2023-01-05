https://ria.ru/20230105/gegemoniya-1843103296.html

Американцы заявили о разоблачении США на Украине

Американцы заявили о разоблачении США на Украине - РИА Новости, 05.01.2023

Американцы заявили о разоблачении США на Украине

Читатели американского издания Bloomberg отреагировали на статью профессора Нила Фергюсона, заявившего, что США открыто подталкивают мир к началу Третьей... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T04:14

2023-01-05T04:14

2023-01-05T04:14

в мире

сша

россия

украина

нато

генри киссинджер

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Читатели американского издания Bloomberg отреагировали на статью профессора Нила Фергюсона, заявившего, что США открыто подталкивают мир к началу Третьей мировой войны. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.Фергюсон утверждает, что США хотят переиграть Россию, Иран, а также Китай. Однако, считает он, лучше бы Вашингтон прислушался к недавним советам бывшего госсекретаря Генри Киссинджера и умерил свой воинственный пыл в вопросе украинского конфликта."Украину постепенно делают необитаемой, а западная Европа берет курс на замерзание и резкое сокращение производств, в то время, как США процветают из-за украинского конфликта", - выразил мнение ApqlA."У нас в Америке все будет только хуже. Посмотрите на лузера, который сейчас правит нами, окруженный своими маленькими миньонами. Все они выбраны по гендерному принципу, а не по способностям!" - заявил User Name."Россия никогда не начнет Третью мировую войну!" – отметил Wpp105.Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль напомнил об "интеллектуальной нечестности Запада", проявившейся в украинском кризисе. "Первыми курок в идущей в регионе с 2014 года войне нажали американцы. Вторым поджигателем войны стала НАТО, так и не снявшая с повестки дня свои планы расширения на территорию Украины", — сказал де Голль.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221206/razgrom-1836550589.html

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в мире, сша, россия, украина, нато, генри киссинджер