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Цены на газ в Европе выросли, превысив 750 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 05.01.2023
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Цены на газ в Европе выросли, превысив 750 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе выросли, превысив 750 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 05.01.2023
Цены на газ в Европе выросли, превысив 750 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе после падения впервые за 16 месяцев ниже 700 долларов за тысячу кубометров к закрытию торговой сессии в четверг прибавили почти... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T22:47
2023-01-05T22:47
экономика
цены на нефть
европа
нидерланды
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после падения впервые за 16 месяцев ниже 700 долларов за тысячу кубометров к закрытию торговой сессии в четверг прибавили почти 6%, превысив 750 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 696,4 доллара за тысячу кубометров (–2,3%), что стало ценовым минимумом торгов. Максимум составил 796,2 (+11,7%) доллара. Последние фьючерсы торговались по 754,9 доллара (–5,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 712,7 доллара за тысячу кубометров. Цены 5 января опустились ниже 700 долларов впервые за 16 месяцев — с 10 сентября 2021 года. Эксперты отмечали, что текущее снижение цен связано с приходом в Европу тёплой погоды и увеличением выработки энергии из ветра. Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
https://ria.ru/20221225/gaz-1840884511.html
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экономика, цены на нефть, европа, нидерланды
Экономика, Цены на нефть, Европа, Нидерланды
22:47 05.01.2023
 
Цены на газ в Европе выросли, превысив 750 долларов за тысячу кубов

Лондонская биржа ICE: цены на газ в Европе выросли, превысив 750 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после падения впервые за 16 месяцев ниже 700 долларов за тысячу кубометров к закрытию торговой сессии в четверг прибавили почти 6%, превысив 750 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 696,4 доллара за тысячу кубометров (–2,3%), что стало ценовым минимумом торгов. Максимум составил 796,2 (+11,7%) доллара. Последние фьючерсы торговались по 754,9 доллара (–5,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 712,7 доллара за тысячу кубометров.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 08:00
Минус триллион: Европа тратит последнее на импортный газ
Цены 5 января опустились ниже 700 долларов впервые за 16 месяцев — с 10 сентября 2021 года.
Эксперты отмечали, что текущее снижение цен связано с приходом в Европу тёплой погоды и увеличением выработки энергии из ветра.
Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
На территории компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 13:36
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаНидерланды
 
 
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