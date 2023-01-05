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Дефицит газа в ФРГ зимой становится маловероятным, утверждает регулятор - РИА Новости, 05.01.2023
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Дефицит газа в ФРГ зимой становится маловероятным, утверждает регулятор
Дефицит газа в ФРГ зимой становится маловероятным, утверждает регулятор - РИА Новости, 05.01.2023
Дефицит газа в ФРГ зимой становится маловероятным, утверждает регулятор
Дефицит газа в Германии этой зимой становится все более маловероятным, однако экономное потребление ресурса остается по-прежнему важным, заявило Федеральное... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:14
2023-01-05T16:14
экономика
германия
цены на нефть
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БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Дефицит газа в Германии этой зимой становится все более маловероятным, однако экономное потребление ресурса остается по-прежнему важным, заявило Федеральное сетевое агентство страны. "Поставки газа в Германию стабильны. Безопасность поставок гарантирована. В целом, Федеральное сетевое агентство оценивает ситуацию как менее напряженную, чем в начале зимы. Дефицит газа этой зимой становится все более маловероятным. Однако ухудшение ситуации все еще нельзя исключать. Экономное потребление газа остается важным", - говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что газохранилища продолжают заполнять. По данным агентства, на сегодняшний день общий уровень хранилищ газа в Германии составляет 90,72%. Уровень заполненности в крупнейшем газохранилище страны – в Редене – составляет 90,33%.
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экономика, германия, цены на нефть
Экономика, Германия, Цены на нефть
16:14 05.01.2023
 
Дефицит газа в ФРГ зимой становится маловероятным, утверждает регулятор

Федеральное сетевое агентство ФРГ: дефицит газа в стране зимой становится маловероятным

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Дефицит газа в Германии этой зимой становится все более маловероятным, однако экономное потребление ресурса остается по-прежнему важным, заявило Федеральное сетевое агентство страны.
"Поставки газа в Германию стабильны. Безопасность поставок гарантирована. В целом, Федеральное сетевое агентство оценивает ситуацию как менее напряженную, чем в начале зимы. Дефицит газа этой зимой становится все более маловероятным. Однако ухудшение ситуации все еще нельзя исключать. Экономное потребление газа остается важным", - говорится в сообщении регулятора.
Уточняется, что газохранилища продолжают заполнять. По данным агентства, на сегодняшний день общий уровень хранилищ газа в Германии составляет 90,72%. Уровень заполненности в крупнейшем газохранилище страны – в Редене – составляет 90,33%.
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