https://ria.ru/20230105/gaz-1843163399.html

Дефицит газа в ФРГ зимой становится маловероятным, утверждает регулятор

Дефицит газа в ФРГ зимой становится маловероятным, утверждает регулятор - РИА Новости, 05.01.2023

Дефицит газа в ФРГ зимой становится маловероятным, утверждает регулятор

Дефицит газа в Германии этой зимой становится все более маловероятным, однако экономное потребление ресурса остается по-прежнему важным, заявило Федеральное... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:14

2023-01-05T16:14

2023-01-05T16:14

экономика

германия

цены на нефть

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БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Дефицит газа в Германии этой зимой становится все более маловероятным, однако экономное потребление ресурса остается по-прежнему важным, заявило Федеральное сетевое агентство страны. "Поставки газа в Германию стабильны. Безопасность поставок гарантирована. В целом, Федеральное сетевое агентство оценивает ситуацию как менее напряженную, чем в начале зимы. Дефицит газа этой зимой становится все более маловероятным. Однако ухудшение ситуации все еще нельзя исключать. Экономное потребление газа остается важным", - говорится в сообщении регулятора. Уточняется, что газохранилища продолжают заполнять. По данным агентства, на сегодняшний день общий уровень хранилищ газа в Германии составляет 90,72%. Уровень заполненности в крупнейшем газохранилище страны – в Редене – составляет 90,33%.

https://ria.ru/20230104/bezhentsy-1843085131.html

германия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, германия, цены на нефть