Цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов за тысячу кубов впервые с 2021 года
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов 5 января впервые более чем за год опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров, теряя примерно 2%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 696,4 доллара за тысячу кубометров (–2,3%). Стоимость по состоянию на 10.12 мск составляет 726,3 доллара (+1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 712,7 доллара за тысячу кубометров.
3 января, 08:00США успешно сбросили Европу с локомотива истории
Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт.ч (почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
19 декабря 2022, 12:16Итоги года: аномальные сценарии газового рынка Европы