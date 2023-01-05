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В Париже заявили о желании сохранить контакты с Россией - РИА Новости, 05.01.2023
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В Париже заявили о желании сохранить контакты с Россией
В Париже заявили о желании сохранить контакты с Россией - РИА Новости, 05.01.2023
В Париже заявили о желании сохранить контакты с Россией
Франция желает сохранить контакты с Россией, диалог идет на всех уровнях, заявила в четверг глава МИД страны Катрин Колонна. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:58
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в мире
россия
франция
катрин колонна
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ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Франция желает сохранить контакты с Россией, диалог идет на всех уровнях, заявила в четверг глава МИД страны Катрин Колонна."У нас есть контакты с Россией на всех уровнях, и мы хотим сохранить эти контакты с Россией… Я имела возможность говорить с (главой МИД РФ - ред.) Сергеем Лавровым, мы пересекались на международных конференциях, например, на полях G20. Кроме того, у нас есть посол в России", - сказала Колонна в интервью телеканалу LCI.Она отметила, что дипломатические контакты между странами происходят, "даже если они не всегда простые"."Эти контакты позволяют нам обмениваться мнениями, передавать наши посылы и запросы", - добавила французский министр.
https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html
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в мире, россия, франция, катрин колонна
В мире, Россия, Франция, Катрин Колонна
10:58 05.01.2023 (обновлено: 11:01 05.01.2023)
 
В Париже заявили о желании сохранить контакты с Россией

Глава МИД Франции Колонна заявила о желании Парижа сохранить контакты с Москвой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Франция желает сохранить контакты с Россией, диалог идет на всех уровнях, заявила в четверг глава МИД страны Катрин Колонна.
"У нас есть контакты с Россией на всех уровнях, и мы хотим сохранить эти контакты с Россией… Я имела возможность говорить с (главой МИД РФ - ред.) Сергеем Лавровым, мы пересекались на международных конференциях, например, на полях G20. Кроме того, у нас есть посол в России", - сказала Колонна в интервью телеканалу LCI.
Она отметила, что дипломатические контакты между странами происходят, "даже если они не всегда простые".
"Эти контакты позволяют нам обмениваться мнениями, передавать наши посылы и запросы", - добавила французский министр.
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