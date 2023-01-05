https://ria.ru/20230105/frantsiya-1843124403.html

В Париже заявили о желании сохранить контакты с Россией

В Париже заявили о желании сохранить контакты с Россией - РИА Новости, 05.01.2023

В Париже заявили о желании сохранить контакты с Россией

Франция желает сохранить контакты с Россией, диалог идет на всех уровнях, заявила в четверг глава МИД страны Катрин Колонна. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:58

2023-01-05T10:58

2023-01-05T11:01

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россия

франция

катрин колонна

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ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Франция желает сохранить контакты с Россией, диалог идет на всех уровнях, заявила в четверг глава МИД страны Катрин Колонна."У нас есть контакты с Россией на всех уровнях, и мы хотим сохранить эти контакты с Россией… Я имела возможность говорить с (главой МИД РФ - ред.) Сергеем Лавровым, мы пересекались на международных конференциях, например, на полях G20. Кроме того, у нас есть посол в России", - сказала Колонна в интервью телеканалу LCI.Она отметила, что дипломатические контакты между странами происходят, "даже если они не всегда простые"."Эти контакты позволяют нам обмениваться мнениями, передавать наши посылы и запросы", - добавила французский министр.

https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, франция, катрин колонна