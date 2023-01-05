https://ria.ru/20230105/evrosoyuz-1843172919.html

В Польше раскритиковали ФРГ из-за заявлений об отмене правила вето в ЕС

В Польше раскритиковали ФРГ из-за заявлений об отмене правила вето в ЕС - РИА Новости, 05.01.2023

В Польше раскритиковали ФРГ из-за заявлений об отмене правила вето в ЕС

Евросоюз создан не для гегемонии Германии, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T17:26

2023-01-05T17:26

2023-01-05T17:26

в мире

польша

германия

великобритания

евросоюз

анналена бербок

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ВАРШАВА, 5 янв - РИА Новости. Евросоюз создан не для гегемонии Германии, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. В Польше крайне критически восприняли заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая в среду заявила, что Европейский союз не может позволить себе блокирования решений отдельными государствами-членами. По ее мнению, "голосование квалифицированным большинством может привести к более справедливым для всех нас результатам". "Абсолютно не будет согласия правительства Польши на то, чтобы обсуждать изменения такого типа в трактатах Евросоюза. То, что в праве ЕС есть предохранители, которые позволяют странам-членам блокировать решения, которые невыгодны этому государству, является элементом безопасности, суверенности каждой страны Европейского союза", - сказал Мюллер на пресс-конференции. По мнению Мюллера, именно из-за такого поведения некоторых стран ЕС из этой организации вышла Великобритания. "Такие заявления мы считаем вредными, мы считаем, что заявления такого типа являются одним из элементов, которые создают в некоторых странах антиевропейские настроения, а наилучшим примером, к сожалению, является выход Великобритании из Европейского союза. Собственно говоря, из-за заявлений такого типа граждане Великобритании решили, что далее не хотят быть членами европейского проекта", - сказал он.

https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

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Ольга Фомченкова

в мире, польша, германия, великобритания, евросоюз, анналена бербок