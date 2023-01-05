В Польше раскритиковали ФРГ из-за заявлений об отмене правила вето в ЕС
Пресс-секретарь Мюллер: Польша не намерена обсуждать идею ФРГ об отмене правила вето в ЕС
© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве . Архивное фото
ВАРШАВА, 5 янв - РИА Новости. Евросоюз создан не для гегемонии Германии, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
В Польше крайне критически восприняли заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая в среду заявила, что Европейский союз не может позволить себе блокирования решений отдельными государствами-членами. По ее мнению, "голосование квалифицированным большинством может привести к более справедливым для всех нас результатам".
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"Абсолютно не будет согласия правительства Польши на то, чтобы обсуждать изменения такого типа в трактатах Евросоюза. То, что в праве ЕС есть предохранители, которые позволяют странам-членам блокировать решения, которые невыгодны этому государству, является элементом безопасности, суверенности каждой страны Европейского союза", - сказал Мюллер на пресс-конференции.
"Я знаю, что время от времени такие страны, как, собственно говоря, Германия, рассчитывают на то, что могут играть роль гегемона Европейского союза, но европейский проект не сконструирован таким образом и в любом случае не должен быть сконструирован таким образом, чтобы одно или два государства могли навязывать остальным странам-членам решения по ключевым вопросам, касающимся безопасности, или вопросам, связанным с процветанием", - добавил он.
По мнению Мюллера, именно из-за такого поведения некоторых стран ЕС из этой организации вышла Великобритания. "Такие заявления мы считаем вредными, мы считаем, что заявления такого типа являются одним из элементов, которые создают в некоторых странах антиевропейские настроения, а наилучшим примером, к сожалению, является выход Великобритании из Европейского союза. Собственно говоря, из-за заявлений такого типа граждане Великобритании решили, что далее не хотят быть членами европейского проекта", - сказал он.
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