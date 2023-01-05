https://ria.ru/20230105/elka-1843167378.html

Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью открытку он снял с "Елки желаний"

Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью открытку он снял с "Елки желаний" - РИА Новости, 05.01.2023

Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью открытку он снял с "Елки желаний"

Президент Владимир Путин созвонился с семилетним Давидом Шмелевым из Ставропольского края, который мечтал побывать в военной академии. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:35

2023-01-05T16:35

2023-01-05T18:35

новый год — 2023

общество

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин созвонился с семилетним Давидом Шмелевым из Ставропольского края, который мечтал побывать в военной академии. Глава государства 22 декабря посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже и снял с "Елки желаний" три открытки, среди которых была и от Давида.В Москве Давиду показали Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.В телефонном разговоре президент спросил у мальчика, где еще он был в столице. Тот рассказал, что сходил с семьей в "Москвариум", где ему очень понравилось. Еще он собирается на каток, хотя пока не умеет кататься на коньках."Давай тогда я попрошу своих ребят, сотрудников наших, они подберут тебе конечки и всем твоим сопровождающим. <...> На голову надо обязательно надеть шлем", — сказал Путин.Он пожелал мальчику хорошо провести время в Москве и поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством. Давид в ответ пригласил президента в гости.Кроме того, Путин поговорил с младшей сестрой Давида, трехлетней Амели, и со старшей сестрой Николь, которая пообещала присмотреть на катке за маленькими. Она рассказала, что ей очень понравилась Москва.Николь также рассказала, что играет на барабанах и занимается волейболом."Здорово. Надо всегда спортом заниматься. Надо быть в движении. Это точно. Желаю тебе успехов", — сказал президент.Он пообщался и с родителями мальчика. Папа, Валерий Данилович, поблагодарил главу государства за то, что семья смогла побывать в Москве, но тот ответил, что это заслуга Давида, отправившего мечту на "Елку желаний"."За это ему положена дополнительная конфета", — пошутил Путин, но добавил, что по случаю Нового года надо будет угостить всех.Путин также передал через маму, Евгению Размировну, привет ее старшему сыну — офицеру, который тоже заботится о Давиде.На днях Путин исполнил желания еще двух детей. Так, Александра Титаренко из Запорожской области хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. А Агата Былкова из Курганской области загадала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Накануне Путин созвонился с девочкой, поинтересовался, как у них дела, и пообещал помочь многодетной семье Былковых с решением квартирного вопроса.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены желания более 60 тысяч участников акции, на подарки потрачено около полумиллиарда рублей.

https://ria.ru/20230103/putin-1842959056.html

https://ria.ru/20230105/mechty-1843119682.html

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Разговор Владимира Путина с семилетним Давидом, мечту которого он исполнил в рамках акции "Елка желаний" Разговор Владимира Путина с семилетним Давидом, мечту которого он исполнил в рамках акции "Елка желаний" 2023-01-05T16:35 true PT2M09S

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