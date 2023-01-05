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Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью открытку он снял с "Елки желаний" - РИА Новости, 05.01.2023
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Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью открытку он снял с "Елки желаний"
Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью открытку он снял с "Елки желаний" - РИА Новости, 05.01.2023
Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью открытку он снял с "Елки желаний"
Президент Владимир Путин созвонился с семилетним Давидом Шмелевым из Ставропольского края, который мечтал побывать в военной академии. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:35
2023-01-05T18:35
новый год — 2023
общество
владимир путин
дед мороз
ставропольский край
россия
манеж
запорожская область
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин созвонился с семилетним Давидом Шмелевым из Ставропольского края, который мечтал побывать в военной академии. Глава государства 22 декабря посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже и снял с "Елки желаний" три открытки, среди которых была и от Давида.В Москве Давиду показали Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.В телефонном разговоре президент спросил у мальчика, где еще он был в столице. Тот рассказал, что сходил с семьей в "Москвариум", где ему очень понравилось. Еще он собирается на каток, хотя пока не умеет кататься на коньках."Давай тогда я попрошу своих ребят, сотрудников наших, они подберут тебе конечки и всем твоим сопровождающим. &lt;...&gt; На голову надо обязательно надеть шлем", — сказал Путин.Он пожелал мальчику хорошо провести время в Москве и поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством. Давид в ответ пригласил президента в гости.Кроме того, Путин поговорил с младшей сестрой Давида, трехлетней Амели, и со старшей сестрой Николь, которая пообещала присмотреть на катке за маленькими. Она рассказала, что ей очень понравилась Москва.Николь также рассказала, что играет на барабанах и занимается волейболом."Здорово. Надо всегда спортом заниматься. Надо быть в движении. Это точно. Желаю тебе успехов", — сказал президент.Он пообщался и с родителями мальчика. Папа, Валерий Данилович, поблагодарил главу государства за то, что семья смогла побывать в Москве, но тот ответил, что это заслуга Давида, отправившего мечту на "Елку желаний"."За это ему положена дополнительная конфета", — пошутил Путин, но добавил, что по случаю Нового года надо будет угостить всех.Путин также передал через маму, Евгению Размировну, привет ее старшему сыну — офицеру, который тоже заботится о Давиде.На днях Путин исполнил желания еще двух детей. Так, Александра Титаренко из Запорожской области хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. А Агата Былкова из Курганской области загадала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Накануне Путин созвонился с девочкой, поинтересовался, как у них дела, и пообещал помочь многодетной семье Былковых с решением квартирного вопроса.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены желания более 60 тысяч участников акции, на подарки потрачено около полумиллиарда рублей.
https://ria.ru/20230103/putin-1842959056.html
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353
60
353
60
Разговор Владимира Путина с семилетним Давидом, мечту которого он исполнил в рамках акции "Елка желаний"
Разговор Владимира Путина с семилетним Давидом, мечту которого он исполнил в рамках акции "Елка желаний"
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общество, владимир путин, дед мороз, ставропольский край, россия, манеж, запорожская область, елка желаний
Новый год — 2023, Общество, Владимир Путин, Дед Мороз, Ставропольский край, Россия, Манеж, Запорожская область, Елка желаний
16:35 05.01.2023 (обновлено: 18:35 05.01.2023)
 
Путин созвонился с мальчиком Давидом, чью открытку он снял с "Елки желаний"

Путин созвонился с семилетним Давидом из Ставрополья в рамках акции "Елка желаний"

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин созвонился с семилетним Давидом Шмелевым из Ставропольского края, который мечтал побывать в военной академии.
Глава государства 22 декабря посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже и снял с "Елки желаний" три открытки, среди которых была и от Давида.
В Москве Давиду показали Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
В телефонном разговоре президент спросил у мальчика, где еще он был в столице. Тот рассказал, что сходил с семьей в "Москвариум", где ему очень понравилось. Еще он собирается на каток, хотя пока не умеет кататься на коньках.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 17:05
Путин пообещал семье участницы "Елки желаний" заняться вопросом с их жильем
"Давай тогда я попрошу своих ребят, сотрудников наших, они подберут тебе конечки и всем твоим сопровождающим. <...> На голову надо обязательно надеть шлем", — сказал Путин.
Он пожелал мальчику хорошо провести время в Москве и поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством. Давид в ответ пригласил президента в гости.
Кроме того, Путин поговорил с младшей сестрой Давида, трехлетней Амели, и со старшей сестрой Николь, которая пообещала присмотреть на катке за маленькими. Она рассказала, что ей очень понравилась Москва.
"Праздничная Москва очень красивая. Она вообще красивая. У нас самый лучший город в мире, безусловно, самый ухоженный. Из мировых мегаполисов номер один сегодня в мире. А праздничная Москва особенно красива", — подтвердил Путин.
Николь также рассказала, что играет на барабанах и занимается волейболом.
"Здорово. Надо всегда спортом заниматься. Надо быть в движении. Это точно. Желаю тебе успехов", — сказал президент.
Он пообщался и с родителями мальчика. Папа, Валерий Данилович, поблагодарил главу государства за то, что семья смогла побывать в Москве, но тот ответил, что это заслуга Давида, отправившего мечту на "Елку желаний".
"За это ему положена дополнительная конфета", — пошутил Путин, но добавил, что по случаю Нового года надо будет угостить всех.
Путин также передал через маму, Евгению Размировну, привет ее старшему сыну — офицеру, который тоже заботится о Давиде.

"Настоящий офицер и настоящий мужчина. Замечательную миссию выполняет и в семье. Так что ему самые наилучшие пожелания передавайте и поздравления с Новым годом", — сказал президент.

На днях Путин исполнил желания еще двух детей. Так, Александра Титаренко из Запорожской области хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. А Агата Былкова из Курганской области загадала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Накануне Путин созвонился с девочкой, поинтересовался, как у них дела, и пообещал помочь многодетной семье Былковых с решением квартирного вопроса.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены желания более 60 тысяч участников акции, на подарки потрачено около полумиллиарда рублей.
Глава МЧС России Александр Куренков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
10:06Новый год — 2023
Глава МЧС России исполнил три детские мечты в рамках акции "Елка желаний"
 
Новый год — 2023ОбществоВладимир ПутинДед МорозСтавропольский крайРоссияМанежЗапорожская областьЕлка желаний
 
 
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