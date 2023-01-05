https://ria.ru/20230105/dressirovschik-1843131522.html

Дрессировщица спасла жизнь мужу, когда на него напал лев

Дрессировщица спасла жизнь мужу, когда на него напал лев - РИА Новости, 05.01.2023

Дрессировщица спасла жизнь мужу, когда на него напал лев

В Сочи дрессировщица спасла мужа, когда во время циркового шоу на него напал лев, сообщает Telegram-канал RT. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:56

2023-01-05T11:56

2023-01-05T15:19

сочи

происшествия

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Сочи дрессировщица спасла мужа, когда во время циркового шоу на него напал лев, сообщает Telegram-канал RT. "Инцидент произошел в Сочинском цирке. Дрессировщик Алексей Макаренко попытался разнять двух дерущихся зверей, чтобы они не травмировались, и тогда третий набросился на него", — говорится в публикации. Но жена дрессировщика Ольга Борисова успела вовремя вмешаться и увести животное с манежа. По словам Алексея, пострадала только "его шкура". Он добавил, что сейчас чувствует себя нормально и продолжает работать.

сочи

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, происшествия, россия