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Дрессировщица спасла жизнь мужу, когда на него напал лев - РИА Новости, 05.01.2023
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Дрессировщица спасла жизнь мужу, когда на него напал лев
Дрессировщица спасла жизнь мужу, когда на него напал лев - РИА Новости, 05.01.2023
Дрессировщица спасла жизнь мужу, когда на него напал лев
В Сочи дрессировщица спасла мужа, когда во время циркового шоу на него напал лев, сообщает Telegram-канал RT. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:56
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сочи
происшествия
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Сочи дрессировщица спасла мужа, когда во время циркового шоу на него напал лев, сообщает Telegram-канал RT. "Инцидент произошел в Сочинском цирке. Дрессировщик Алексей Макаренко попытался разнять двух дерущихся зверей, чтобы они не травмировались, и тогда третий набросился на него", — говорится в публикации. Но жена дрессировщика Ольга Борисова успела вовремя вмешаться и увести животное с манежа. По словам Алексея, пострадала только "его шкура". Он добавил, что сейчас чувствует себя нормально и продолжает работать.
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сочи, происшествия, россия
Сочи, Происшествия, Россия
11:56 05.01.2023 (обновлено: 15:19 05.01.2023)
 
Дрессировщица спасла жизнь мужу, когда на него напал лев

Дрессировщица спасла жизнь мужу, когда во время представления на него напал лев

© Кадр видео очевидцаЛев напал на дрессировщика в Сочинском цирке
Лев напал на дрессировщика в Сочинском цирке
© Кадр видео очевидца
Лев напал на дрессировщика в Сочинском цирке
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Сочи дрессировщица спасла мужа, когда во время циркового шоу на него напал лев, сообщает Telegram-канал RT.
"Инцидент произошел в Сочинском цирке. Дрессировщик Алексей Макаренко попытался разнять двух дерущихся зверей, чтобы они не травмировались, и тогда третий набросился на него", — говорится в публикации.
Но жена дрессировщика Ольга Борисова успела вовремя вмешаться и увести животное с манежа.
По словам Алексея, пострадала только "его шкура". Он добавил, что сейчас чувствует себя нормально и продолжает работать.
 
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