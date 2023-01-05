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Власти уточнили число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Власти уточнили число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.01.2023
Власти уточнили число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что две женщины пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:53
2023-01-05T14:53
2023-01-05T14:53
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что две женщины пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками. Ранее Кулемзин сообщал, что из-за обстрела в поселке шахты "Октябрьский рудник" пострадала женщина. "По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района получили ранения женщины 1955 и 1956 годов рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Власти уточнили число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин: в результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадали две женщины