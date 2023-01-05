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Власти уточнили число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Власти уточнили число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.01.2023

Власти уточнили число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что две женщины пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:53

2023-01-05T14:53

2023-01-05T14:53

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что две женщины пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками. Ранее Кулемзин сообщал, что из-за обстрела в поселке шахты "Октябрьский рудник" пострадала женщина. "По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района получили ранения женщины 1955 и 1956 годов рождения", - написал он в своем Telegram-канале.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк)