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Власти уточнили число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/donetsk-1843153847.html
Власти уточнили число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Власти уточнили число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.01.2023
Власти уточнили число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что две женщины пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:53
2023-01-05T14:53
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что две женщины пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками. Ранее Кулемзин сообщал, что из-за обстрела в поселке шахты "Октябрьский рудник" пострадала женщина. "По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района получили ранения женщины 1955 и 1956 годов рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
14:53 05.01.2023
 
Власти уточнили число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Кулемзин: в результате обстрела Донецка украинскими войсками пострадали две женщины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что две женщины пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками.
Ранее Кулемзин сообщал, что из-за обстрела в поселке шахты "Октябрьский рудник" пострадала женщина.
"По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района получили ранения женщины 1955 и 1956 годов рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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