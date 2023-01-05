https://ria.ru/20230105/donetsk-1843147652.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:15
2023-01-05T14:15
2023-01-05T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три ракеты из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcd24635dab0dc43bc4e72a3e3cecfe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три ракеты из РСЗО