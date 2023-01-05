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В Донецке здание школы повредило при обстреле украинских войск - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/donetsk-1843137610.html
В Донецке здание школы повредило при обстреле украинских войск
В Донецке здание школы повредило при обстреле украинских войск - РИА Новости, 05.01.2023
В Донецке здание школы повредило при обстреле украинских войск
Здание школы повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:43
2023-01-05T12:43
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела повреждено остекление в здании школы №101. Обстрел продолжается", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 12.00 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230105/povrezhdeniya-1843123571.html
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
12:43 05.01.2023
 
В Донецке здание школы повредило при обстреле украинских войск

Мэр Кулемзин сообщил о повреждении остекления школы в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда в Донецке
Осколки украинского снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела повреждено остекление в здании школы №101. Обстрел продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
10:47Специальная военная операция на Украине
В Донецке здание бассейна получило повреждения при обстреле со стороны ВСУ
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в 12.00 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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