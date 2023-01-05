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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:25
2023-01-05T15:25
2023-01-05T15:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 14.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов