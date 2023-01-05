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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и артустановку

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и артустановку - РИА Новости, 05.01.2023

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и артустановку

За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях свыше 50 военнослужащих и десяток единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:32

2023-01-05T10:32

2023-01-05T11:02

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

народная милиция днр

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ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях свыше 50 военнослужащих и десяток единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР. "Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-48), шесть единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбиты два БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", — говорится в публикации. Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 35 человек, два танка, восемь бронемашин и автомобилей и один беспилотник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, народная милиция днр