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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и артустановку
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и артустановку - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и артустановку
За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях свыше 50 военнослужащих и десяток единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:32
2023-01-05T10:32
2023-01-05T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях свыше 50 военнослужащих и десяток единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР. "Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-48), шесть единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбиты два БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", — говорится в публикации. Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 35 человек, два танка, восемь бронемашин и автомобилей и один беспилотник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР
10:32 05.01.2023 (обновлено: 11:02 05.01.2023)
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и артустановку
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 50 человек и артустановку