Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и артустановку - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/donbass-1843121749.html
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и артустановку
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и артустановку - РИА Новости, 05.01.2023
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и артустановку
За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях свыше 50 военнослужащих и десяток единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:32
2023-01-05T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
народная милиция днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843123944_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_a445c7cfa895d1e0739479e16b11575f.jpg
ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях свыше 50 военнослужащих и десяток единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР. "Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-48), шесть единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбиты два БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", — говорится в публикации. Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 35 человек, два танка, восемь бронемашин и автомобилей и один беспилотник.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843123944_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_feb27a9f9d05dd8e0e355a1525a63fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР
10:32 05.01.2023 (обновлено: 11:02 05.01.2023)
 
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и артустановку

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 50 человек и артустановку

© AFP 2022 / SAMEER AL-DOUMYСолдаты ВСУ возле подбитого танка Т-72
Солдаты ВСУ возле подбитого танка Т-72 - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / SAMEER AL-DOUMY
Солдаты ВСУ возле подбитого танка Т-72. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях свыше 50 военнослужащих и десяток единиц техники, сообщила в Telegram-канале Народная милиция ДНР.
"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-48), шесть единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбиты два БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", — говорится в публикации.
Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 35 человек, два танка, восемь бронемашин и автомобилей и один беспилотник.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.01.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала