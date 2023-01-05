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Россия отказалась обсуждать в СБ ООН доклады ОЗХО по Сирии "под копирку" - РИА Новости, 05.01.2023
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Россия отказалась обсуждать в СБ ООН доклады ОЗХО по Сирии "под копирку"
Россия отказалась обсуждать в СБ ООН доклады ОЗХО по Сирии "под копирку" - РИА Новости, 05.01.2023
Россия отказалась обсуждать в СБ ООН доклады ОЗХО по Сирии "под копирку"
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отказался обсуждать в Совете Безопасности написанные "под копирку доклады ОЗХО" по РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T19:12
2023-01-05T20:43
в мире
фернандо ариас
сирия
дамаск (город)
россия
организация по запрещению химического оружия
оон
совет безопасности оон
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ООН, 5 янв — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отказался обсуждать в Совете Безопасности написанные "под копирку доклады ОЗХО" по сирийскому химическому досье.До выступления Полянского на заседании сотрудник офиса высокого представителя ООН по разоружению, ссылаясь на доклады ОЗХО, в очередной раз заявил, что организация не получила запрашиваемой информации от Сирии. "Жаль, что новый рабочий год мы начинаем с очередного заседания по сирийскому химдосье, которые уже набили оскомину в силу полного отсутствия добавленной стоимости. Мы, как и другие члены Совета, не раз говорили, что обсуждать эту тему в Совбезе каждый месяц для галочки в угоду внутриполитическим задачам ряда западных государств нет смысла", — подчеркнул российский дипломат.По его словам, глава ОЗХО Фернандо Ариас постоянно изобретает надуманные предлоги, чтобы не присутствовать в Совете для брифинга, отделываясь каждый месяц "под копирку написанными докладами". Все это подрывает авторитета СБ, добавил Полянский."Призываем проявить уважение к времени членов Совбеза и наконец оптимизировать график таких заседаний. Пока этого не будет сделано, смысла вступать в дискуссию по существу вопроса мы не видим", — подытожил зампостпреда.Дипломат ранее уже обращал внимание, что в отсутствии развития ситуации "на земле" виноват не Дамаск, а Техсекретариат ОЗХО, который упорно не хочет "выправлять ангажированную антисирийскую линию". Полянский также отмечал, что в каждом новом докладе продолжают тиражироваться однотипные штампы и политизированные обвинения в адрес сирийских властей. Москва не раз призывала главу ОЗХО Фернандо Ариаса выступить с докладом в Совбезе, чтобы задать ему вопросы. Кроме того, Россия выражала недоумение в связи с тем, что гендиректор организации сам ни разу не был в Сирии, возглавляя при этом Техсекретариат. Россия и сирийские власти неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории республики и подвергали сомнению сделанные Техническим секретариатом выводы. В Дамаске заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен с ее территории под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20221012/ozkho-1823418444.html
https://ria.ru/20220429/ozkho-1786182361.html
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сирия
дамаск (город)
россия
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в мире, фернандо ариас, сирия, дамаск (город), россия, организация по запрещению химического оружия, оон, совет безопасности оон
В мире, Фернандо Ариас, Сирия, Дамаск (город), Россия, Организация по запрещению химического оружия, ООН, Совет Безопасности ООН
19:12 05.01.2023 (обновлено: 20:43 05.01.2023)
 
Россия отказалась обсуждать в СБ ООН доклады ОЗХО по Сирии "под копирку"

Зампостпреда России Полянский отказался обсуждать в СБ ООН доклады ОЗХО по Сирии

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 янв — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отказался обсуждать в Совете Безопасности написанные "под копирку доклады ОЗХО" по сирийскому химическому досье.
До выступления Полянского на заседании сотрудник офиса высокого представителя ООН по разоружению, ссылаясь на доклады ОЗХО, в очередной раз заявил, что организация не получила запрашиваемой информации от Сирии.
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Постпред при ОЗХО обвинил Запад в попытках потеснить Россию из организации
"Жаль, что новый рабочий год мы начинаем с очередного заседания по сирийскому химдосье, которые уже набили оскомину в силу полного отсутствия добавленной стоимости. Мы, как и другие члены Совета, не раз говорили, что обсуждать эту тему в Совбезе каждый месяц для галочки в угоду внутриполитическим задачам ряда западных государств нет смысла", — подчеркнул российский дипломат.
По его словам, глава ОЗХО Фернандо Ариас постоянно изобретает надуманные предлоги, чтобы не присутствовать в Совете для брифинга, отделываясь каждый месяц "под копирку написанными докладами". Все это подрывает авторитета СБ, добавил Полянский.
"Призываем проявить уважение к времени членов Совбеза и наконец оптимизировать график таких заседаний. Пока этого не будет сделано, смысла вступать в дискуссию по существу вопроса мы не видим", — подытожил зампостпреда.
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МИД призвал ОЗХО не превращаться в инструмент решения геополитических задач
Дипломат ранее уже обращал внимание, что в отсутствии развития ситуации "на земле" виноват не Дамаск, а Техсекретариат ОЗХО, который упорно не хочет "выправлять ангажированную антисирийскую линию". Полянский также отмечал, что в каждом новом докладе продолжают тиражироваться однотипные штампы и политизированные обвинения в адрес сирийских властей.
Москва не раз призывала главу ОЗХО Фернандо Ариаса выступить с докладом в Совбезе, чтобы задать ему вопросы. Кроме того, Россия выражала недоумение в связи с тем, что гендиректор организации сам ни разу не был в Сирии, возглавляя при этом Техсекретариат.
Россия и сирийские власти неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории республики и подвергали сомнению сделанные Техническим секретариатом выводы. В Дамаске заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен с ее территории под контролем ОЗХО.
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В миреФернандо АриасСирияДамаск (город)РоссияОрганизация по запрещению химического оружияООНСовет Безопасности ООН
 
 
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