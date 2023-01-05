https://ria.ru/20230105/doklad-1843185616.html

Россия отказалась обсуждать в СБ ООН доклады ОЗХО по Сирии "под копирку"

Россия отказалась обсуждать в СБ ООН доклады ОЗХО по Сирии "под копирку" - РИА Новости, 05.01.2023

Россия отказалась обсуждать в СБ ООН доклады ОЗХО по Сирии "под копирку"

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отказался обсуждать в Совете Безопасности написанные "под копирку доклады ОЗХО" по РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T19:12

2023-01-05T19:12

2023-01-05T20:43

в мире

фернандо ариас

сирия

дамаск (город)

россия

организация по запрещению химического оружия

оон

совет безопасности оон

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ООН, 5 янв — РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отказался обсуждать в Совете Безопасности написанные "под копирку доклады ОЗХО" по сирийскому химическому досье.До выступления Полянского на заседании сотрудник офиса высокого представителя ООН по разоружению, ссылаясь на доклады ОЗХО, в очередной раз заявил, что организация не получила запрашиваемой информации от Сирии. "Жаль, что новый рабочий год мы начинаем с очередного заседания по сирийскому химдосье, которые уже набили оскомину в силу полного отсутствия добавленной стоимости. Мы, как и другие члены Совета, не раз говорили, что обсуждать эту тему в Совбезе каждый месяц для галочки в угоду внутриполитическим задачам ряда западных государств нет смысла", — подчеркнул российский дипломат.По его словам, глава ОЗХО Фернандо Ариас постоянно изобретает надуманные предлоги, чтобы не присутствовать в Совете для брифинга, отделываясь каждый месяц "под копирку написанными докладами". Все это подрывает авторитета СБ, добавил Полянский."Призываем проявить уважение к времени членов Совбеза и наконец оптимизировать график таких заседаний. Пока этого не будет сделано, смысла вступать в дискуссию по существу вопроса мы не видим", — подытожил зампостпреда.Дипломат ранее уже обращал внимание, что в отсутствии развития ситуации "на земле" виноват не Дамаск, а Техсекретариат ОЗХО, который упорно не хочет "выправлять ангажированную антисирийскую линию". Полянский также отмечал, что в каждом новом докладе продолжают тиражироваться однотипные штампы и политизированные обвинения в адрес сирийских властей. Москва не раз призывала главу ОЗХО Фернандо Ариаса выступить с докладом в Совбезе, чтобы задать ему вопросы. Кроме того, Россия выражала недоумение в связи с тем, что гендиректор организации сам ни разу не был в Сирии, возглавляя при этом Техсекретариат. Россия и сирийские власти неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории республики и подвергали сомнению сделанные Техническим секретариатом выводы. В Дамаске заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен с ее территории под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20221012/ozkho-1823418444.html

https://ria.ru/20220429/ozkho-1786182361.html

https://ria.ru/20221019/khimoruzhie-1825211178.html

сирия

дамаск (город)

россия

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в мире, фернандо ариас, сирия, дамаск (город), россия, организация по запрещению химического оружия, оон, совет безопасности оон