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Медики в Париже митингуют с требованием улучшить условия труда - РИА Новости, 05.01.2023
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Медики в Париже митингуют с требованием улучшить условия труда
Медики в Париже митингуют с требованием улучшить условия труда - РИА Новости, 05.01.2023
Медики в Париже митингуют с требованием улучшить условия труда
Медицинские работники в Париже проводят демонстрацию с требованием повысить стоимость консультаций для пациентов и улучшить условия труда, передает... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:04
2023-01-05T17:17
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париж
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ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Медицинские работники в Париже проводят демонстрацию с требованием повысить стоимость консультаций для пациентов и улучшить условия труда, передает корреспондент РИА Новости. Шествие медиков началось в четверг с площади у Пантеона в Париже. Колонна направляется к зданию министерства здравоохранения Франции в 7-м округе столицы. По оценке корреспондента РИА Новости, в манифестации участвуют несколько тысяч демонстрантов. Манифестация проходит при поддержке нескольких профсоюзов, среди которых "Федерация медиков Франции" (FMF), "Французское объединение за свободную медицину" (UFML), "Профсоюз свободных медиков" (SML) и "Молодые врачи" (Jeunes Médecins). Медики, бастующие во Франции с 26 декабря, требуют поднять стоимость консультации для пациентов с 25 до 50 евро, а также решить кадровый вопрос и улучшить условия труда. Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения. Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.
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в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
17:04 05.01.2023 (обновлено: 17:17 05.01.2023)
 
Медики в Париже митингуют с требованием улучшить условия труда

Медработники в Париже проводят демонстрацию с требованием повысить стоимость консультаций

© AFP 2022 / Thomas CoexДемонстрация медицинских работников в Париже
Демонстрация медицинских работников в Париже - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / Thomas Coex
Демонстрация медицинских работников в Париже . Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 янв - РИА Новости. Медицинские работники в Париже проводят демонстрацию с требованием повысить стоимость консультаций для пациентов и улучшить условия труда, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие медиков началось в четверг с площади у Пантеона в Париже. Колонна направляется к зданию министерства здравоохранения Франции в 7-м округе столицы.
По оценке корреспондента РИА Новости, в манифестации участвуют несколько тысяч демонстрантов.
Манифестация проходит при поддержке нескольких профсоюзов, среди которых "Федерация медиков Франции" (FMF), "Французское объединение за свободную медицину" (UFML), "Профсоюз свободных медиков" (SML) и "Молодые врачи" (Jeunes Médecins).
Медики, бастующие во Франции с 26 декабря, требуют поднять стоимость консультации для пациентов с 25 до 50 евро, а также решить кадровый вопрос и улучшить условия труда.
Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения.
Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.
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