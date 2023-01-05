https://ria.ru/20230105/delo-1843205278.html
СК возбудит дело после нападения на сотрудницу скорой помощи под Саратовом
СК возбудит дело после нападения на сотрудницу скорой помощи под Саратовом - РИА Новости, 05.01.2023
СК возбудит дело после нападения на сотрудницу скорой помощи под Саратовом
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Анатолию Говорунову возбудить уголовное дело по... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T22:55
2023-01-05T22:55
2023-01-05T22:55
происшествия
здоровье - общество
александр бастрыкин
россия
балаково
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Анатолию Говорунову возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудницу скорой помощи в городе Балаково Саратовской области, сообщил СК РФ. Ранее следствие сообщило, что, по предварительным данным, в четверг пьяная женщина в своей квартире по улице Заречной в Балаково применила насилие в отношении сотрудницы скорой медицинской помощи. Министр здравоохранения региона Олег Костин отметил, что нападавшая несколько раз ударила фельдшера скорой затылком о стену, пострадавшей с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной затылка потребовалась госпитализация. "Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Говорунову А.Ю. возбудить по факту произошедшего уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении СК в телеграм-канале. Главк МВД по региону уточняет в своем телеграм-канале, что, предварительно, медиков вызвали для оказания помощи мужчине, но по прибытию на адрес у фельдшера произошел конфликт с 39-летней женой пациента.
https://ria.ru/20221230/feldsher-1842552797.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, александр бастрыкин, россия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Александр Бастрыкин, Россия, Балаково, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит дело после нападения на сотрудницу скорой помощи под Саратовом
Бастрыкин поручил завести дело после нападения на сотрудницу скорой в Саратовской области
САРАТОВ, 5 янв - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Анатолию Говорунову возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудницу скорой помощи в городе Балаково Саратовской области, сообщил СК РФ
.
Ранее следствие сообщило, что, по предварительным данным, в четверг пьяная женщина в своей квартире по улице Заречной в Балаково применила насилие в отношении сотрудницы скорой медицинской помощи. Министр здравоохранения региона Олег Костин отметил, что нападавшая несколько раз ударила фельдшера скорой затылком о стену, пострадавшей с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и раной затылка потребовалась госпитализация.
"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУСК России по Саратовской области Говорунову А.Ю. возбудить по факту произошедшего уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении СК в телеграм-канале.
Главк МВД по региону уточняет в своем телеграм-канале, что, предварительно, медиков вызвали для оказания помощи мужчине, но по прибытию на адрес у фельдшера произошел конфликт с 39-летней женой пациента.