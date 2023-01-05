https://ria.ru/20230105/delo-1843158080.html

Журналистка Панченко отреагировала на расследование СБУ против нее

Журналистка Панченко отреагировала на расследование СБУ против нее - РИА Новости, 05.01.2023

Журналистка Панченко отреагировала на расследование СБУ против нее

Журналистка Диана Панченко назвала попыткой отвлечь внимание населения решение Службы безопасности Украины начать против нее расследование, заявив, что она... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:31

2023-01-05T15:31

2023-01-05T15:31

в мире

виктор медведчук

денис пушилин

владимир зеленский

украина

донецкая народная республика

служба безопасности украины

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Журналистка Диана Панченко назвала попыткой отвлечь внимание населения решение Службы безопасности Украины начать против нее расследование, заявив, что она "просто дала слово жителям Донбасса". Пресс-служба СБУ в среду сообщила, что следователи начали расследование в отношении Панченко, которая работала на телеканалах оппозиционного политика Виктора Медведчука. Согласно материалам следствия, речь в том числе идет о созданном якобы ею документальном фильме, где, как заявляют следователи, используются "нарративы РФ". "Главной новостью вчерашнего дня в Украине стало уголовное дело, которое открыло против меня СБУ... Пока казнокрады наживаются на войне, власть пытается отвлекать ваше внимание уголовными делами. Как в моем случае - за то, что я просто дала слово жителям Донбасса", - написала Панченко в своем Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20230104/melitopol-1843006591.html

https://ria.ru/20230102/bastrykin-1842880813.html

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в мире, виктор медведчук, денис пушилин, владимир зеленский, украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины