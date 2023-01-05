https://ria.ru/20230105/btr-1843174995.html
В Белоруссию прибыла партия новых БТР
В Белоруссию прибыла партия новых БТР - РИА Новости, 05.01.2023
В Белоруссию прибыла партия новых БТР
В Белоруссию прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:38
2023-01-05T17:38
2023-01-05T17:38
в мире
белоруссия
россия
минск
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/00/1491610083_0:0:2417:1360_1920x0_80_0_0_fb94412f9961dd22039dfcc12d0e44ea.jpg
МИНСК, 5 янв - РИА Новости. В Белоруссию прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии. "В эти минуты в Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин. В ближайшие дни техника поступит в воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Поставка осуществлена в соответствии с планом перевооружения, подчеркнули в белорусском оборонном ведомстве. Пресс-служба минобороны республики ранее сообщала, что Минск и Москва продолжают наращивание региональной группировки войск на территории Белоруссии. В республику продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. Белорусское оборонное ведомство также информировало, что с прибывающими подразделениями на полигонах в республике спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Кроме того, планируется проведение совместного летно-тактического учения.
https://ria.ru/20230105/provokatsii-1843125693.html
белоруссия
россия
минск
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/00/1491610083_0:0:2045:1534_1920x0_80_0_0_6ce981486695a77432679b12b5c015ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, минск, москва
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Москва
В Белоруссию прибыла партия новых БТР
В Белоруссию прибыла партия новых бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин
МИНСК, 5 янв - РИА Новости. В Белоруссию прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии.
"В эти минуты в Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин. В ближайшие дни техника поступит в воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Поставка осуществлена в соответствии с планом перевооружения, подчеркнули в белорусском оборонном ведомстве.
Пресс-служба минобороны республики ранее сообщала, что Минск
и Москва
продолжают наращивание региональной группировки войск на территории Белоруссии. В республику продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. Белорусское оборонное ведомство также информировало, что с прибывающими подразделениями на полигонах в республике спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Кроме того, планируется проведение совместного летно-тактического учения.