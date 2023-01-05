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В Белоруссию прибыла партия новых БТР - РИА Новости, 05.01.2023
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В Белоруссию прибыла партия новых БТР
В Белоруссию прибыла партия новых БТР - РИА Новости, 05.01.2023
В Белоруссию прибыла партия новых БТР
В Белоруссию прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T17:38
2023-01-05T17:38
в мире
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россия
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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. В Белоруссию прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии. "В эти минуты в Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин. В ближайшие дни техника поступит в воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Поставка осуществлена в соответствии с планом перевооружения, подчеркнули в белорусском оборонном ведомстве. Пресс-служба минобороны республики ранее сообщала, что Минск и Москва продолжают наращивание региональной группировки войск на территории Белоруссии. В республику продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. Белорусское оборонное ведомство также информировало, что с прибывающими подразделениями на полигонах в республике спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Кроме того, планируется проведение совместного летно-тактического учения.
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в мире, белоруссия, россия, минск, москва
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Москва
17:38 05.01.2023
 
В Белоруссию прибыла партия новых БТР

В Белоруссию прибыла партия новых бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСовместные тактические учения подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
Совместные тактические учения подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Совместные тактические учения подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 янв - РИА Новости. В Белоруссию прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии.
"В эти минуты в Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин. В ближайшие дни техника поступит в воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Поставка осуществлена в соответствии с планом перевооружения, подчеркнули в белорусском оборонном ведомстве.
Пресс-служба минобороны республики ранее сообщала, что Минск и Москва продолжают наращивание региональной группировки войск на территории Белоруссии. В республику продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. Белорусское оборонное ведомство также информировало, что с прибывающими подразделениями на полигонах в республике спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Кроме того, планируется проведение совместного летно-тактического учения.
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