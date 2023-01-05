https://ria.ru/20230105/btr-1843174995.html

В Белоруссию прибыла партия новых БТР

В Белоруссию прибыла партия новых БТР - РИА Новости, 05.01.2023

В Белоруссию прибыла партия новых БТР

В Белоруссию прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T17:38

2023-01-05T17:38

2023-01-05T17:38

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МИНСК, 5 янв - РИА Новости. В Белоруссию прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии. "В эти минуты в Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин. В ближайшие дни техника поступит в воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Поставка осуществлена в соответствии с планом перевооружения, подчеркнули в белорусском оборонном ведомстве. Пресс-служба минобороны республики ранее сообщала, что Минск и Москва продолжают наращивание региональной группировки войск на территории Белоруссии. В республику продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. Белорусское оборонное ведомство также информировало, что с прибывающими подразделениями на полигонах в республике спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Кроме того, планируется проведение совместного летно-тактического учения.

https://ria.ru/20230105/provokatsii-1843125693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, россия, минск, москва