https://ria.ru/20230105/briks-1843121096.html

Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС

Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 05.01.2023

Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС

Индонезия пока рассматривает возможность подать заявку на присоединение к БРИКС, анализирует все аспекты, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T10:27

2023-01-05T10:27

2023-01-05T10:27

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индонезия

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брикс

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индонезия пока рассматривает возможность подать заявку на присоединение к БРИКС, анализирует все аспекты, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. "Мы все еще рассматриваем возможность присоединиться к БРИКС. Обсуждения проходят на уровне различных министерств, чтобы рассмотреть все плюсы и минусы участия в БРИКС. Затем правительство примет решение", - сказал он. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230105/mir-1843106906.html

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россия

китай

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, россия, китай, брикс