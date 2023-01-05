https://ria.ru/20230105/briks-1843121096.html
Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС
Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 05.01.2023
Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС
Индонезия пока рассматривает возможность подать заявку на присоединение к БРИКС, анализирует все аспекты, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:27
2023-01-05T10:27
2023-01-05T10:27
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индонезия
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брикс
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индонезия пока рассматривает возможность подать заявку на присоединение к БРИКС, анализирует все аспекты, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. "Мы все еще рассматриваем возможность присоединиться к БРИКС. Обсуждения проходят на уровне различных министерств, чтобы рассмотреть все плюсы и минусы участия в БРИКС. Затем правительство примет решение", - сказал он. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230105/mir-1843106906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, китай, брикс
В мире, Индонезия, Россия, Китай, БРИКС
Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС
Посол в Москве: Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индонезия пока рассматривает возможность подать заявку на присоединение к БРИКС, анализирует все аспекты, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.
"Мы все еще рассматриваем возможность присоединиться к БРИКС. Обсуждения проходят на уровне различных министерств, чтобы рассмотреть все плюсы и минусы участия в БРИКС. Затем правительство примет решение", - сказал он.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Турция, Саудовская Аравия, Египет.