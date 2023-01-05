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Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 05.01.2023
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Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС
Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 05.01.2023
Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС
Индонезия пока рассматривает возможность подать заявку на присоединение к БРИКС, анализирует все аспекты, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T10:27
2023-01-05T10:27
в мире
индонезия
россия
китай
брикс
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индонезия пока рассматривает возможность подать заявку на присоединение к БРИКС, анализирует все аспекты, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. "Мы все еще рассматриваем возможность присоединиться к БРИКС. Обсуждения проходят на уровне различных министерств, чтобы рассмотреть все плюсы и минусы участия в БРИКС. Затем правительство примет решение", - сказал он. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, индонезия, россия, китай, брикс
В мире, Индонезия, Россия, Китай, БРИКС
10:27 05.01.2023
 
Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС

Посол в Москве: Индонезия рассматривает возможность подать заявку на вступление в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Индонезия пока рассматривает возможность подать заявку на присоединение к БРИКС, анализирует все аспекты, заявил РИА Новости посол страны в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.
"Мы все еще рассматриваем возможность присоединиться к БРИКС. Обсуждения проходят на уровне различных министерств, чтобы рассмотреть все плюсы и минусы участия в БРИКС. Затем правительство примет решение", - сказал он.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
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Индонезия рассматривает использование карт "Мир"
 
В миреИндонезияРоссияКитайБРИКС
 
 
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