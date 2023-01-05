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Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков" - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/bradley-1843208621.html
Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков"
Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков" - РИА Новости, 05.01.2023
Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков"
Пентагон назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley "убийцами танков", которые усилят и "без того впечатляющий" парк бронетехники страны, воюющей... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:38
2023-01-05T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
джо байден
олаф шольц
украина
россия
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Пентагон назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley "убийцами танков", которые усилят и "без того впечатляющий" парк бронетехники страны, воюющей с Россией. В пятницу США намерен представить новый пакет военной помощи Украине, куда, по данным СМИ, войдут порядка полусотни Bradley. "Это не танк, но убийца танков", - сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге. "Bradley - это бронированная машина, обладающая огневой мощью и способная доставлять войска в бой. Она значительно увеличит и без того впечатляющие возможности Украины в сфере бронетехники. Мы уверены, что это поможет им на поле боя", - добавил он. По итогам разговора президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем стало также известно, что украинские военные получат современные немецкие БМП Marder.
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в мире, технологии, джо байден, олаф шольц, украина, россия, патрик райдер, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Джо Байден, Олаф Шольц, Украина, Россия, Патрик Райдер, Министерство обороны США, США
23:38 05.01.2023
 
Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков"

Пентагон назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley "убийцами танков"

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Пентагон назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley "убийцами танков", которые усилят и "без того впечатляющий" парк бронетехники страны, воюющей с Россией.
В пятницу США намерен представить новый пакет военной помощи Украине, куда, по данным СМИ, войдут порядка полусотни Bradley.
"Это не танк, но убийца танков", - сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.
"Bradley - это бронированная машина, обладающая огневой мощью и способная доставлять войска в бой. Она значительно увеличит и без того впечатляющие возможности Украины в сфере бронетехники. Мы уверены, что это поможет им на поле боя", - добавил он.
По итогам разговора президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем стало также известно, что украинские военные получат современные немецкие БМП Marder.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииДжо БайденОлаф ШольцУкраинаРоссияПатрик РайдерМинистерство обороны СШАСША
 
 
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