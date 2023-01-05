https://ria.ru/20230105/bradley-1843208621.html

Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков"

Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков" - РИА Новости, 05.01.2023

Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков"

Пентагон назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley "убийцами танков", которые усилят и "без того впечатляющий" парк бронетехники страны, воюющей... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T23:38

2023-01-05T23:38

2023-01-05T23:38

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

джо байден

олаф шольц

украина

россия

патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Пентагон назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley "убийцами танков", которые усилят и "без того впечатляющий" парк бронетехники страны, воюющей с Россией. В пятницу США намерен представить новый пакет военной помощи Украине, куда, по данным СМИ, войдут порядка полусотни Bradley. "Это не танк, но убийца танков", - сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге. "Bradley - это бронированная машина, обладающая огневой мощью и способная доставлять войска в бой. Она значительно увеличит и без того впечатляющие возможности Украины в сфере бронетехники. Мы уверены, что это поможет им на поле боя", - добавил он. По итогам разговора президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем стало также известно, что украинские военные получат современные немецкие БМП Marder.

https://ria.ru/20221227/vooruzheniya-1841483920.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, джо байден, олаф шольц, украина, россия, патрик райдер, министерство обороны сша, сша