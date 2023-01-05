https://ria.ru/20230105/bradley-1843208621.html
Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков"
Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков" - РИА Новости, 05.01.2023
Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков"
Пентагон назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley "убийцами танков", которые усилят и "без того впечатляющий" парк бронетехники страны, воюющей... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:38
2023-01-05T23:38
2023-01-05T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
джо байден
олаф шольц
украина
россия
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Пентагон назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley "убийцами танков", которые усилят и "без того впечатляющий" парк бронетехники страны, воюющей с Россией. В пятницу США намерен представить новый пакет военной помощи Украине, куда, по данным СМИ, войдут порядка полусотни Bradley. "Это не танк, но убийца танков", - сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге. "Bradley - это бронированная машина, обладающая огневой мощью и способная доставлять войска в бой. Она значительно увеличит и без того впечатляющие возможности Украины в сфере бронетехники. Мы уверены, что это поможет им на поле боя", - добавил он. По итогам разговора президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем стало также известно, что украинские военные получат современные немецкие БМП Marder.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, джо байден, олаф шольц, украина, россия, патрик райдер, министерство обороны сша, сша
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Пентагон назвал передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков"
Пентагон назвал передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley "убийцами танков"