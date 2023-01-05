Германия и союзники обсуждают отправку БМП Украине, пишут СМИ
Вloomberg: Германия и союзники обсуждают отправку БМП Украине на фоне давления на Шольца
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Германия ведет переговоры с союзниками об отправке БМП Украине, Берлин близок к принятию решения на фоне роста давления на канцлера Олафа Шольца, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее телеканал ZDF сообщал, что лидер региональной группы оппозиционной ХСС (Христианско-социального союза) в бундестаге Александр Добриндт призвал правительство Германии выступить с инициативой ЕС по совместной поставке Украине танков Leopard 2.
"Германия близка к принятию решения об отправке боевых машин пехоты для оказания помощи Украине... поскольку давление на канцлера Олафа Шольца усиливается в связи с необходимостью соответствовать Франции и США. Правительство в Берлине ведет переговоры с союзниками, чтобы согласовать объявление, которое может быть сделано в течение нескольких дней", - пишет Блумберг со ссылкой на источники.
Как отмечают источники, одним из вариантов является предоставление десятков БМП Marder из немецких запасов.
По данным другого собеседника агентства, встреча представителей министерств обороны в формате Рамштайн запланирована на середину января и может стать важной вехой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.