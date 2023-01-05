https://ria.ru/20230105/bmp-1843191978.html

Германия и союзники обсуждают отправку БМП Украине, пишут СМИ

Германия и союзники обсуждают отправку БМП Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023

Германия и союзники обсуждают отправку БМП Украине, пишут СМИ

Германия ведет переговоры с союзниками об отправке БМП Украине, Берлин близок к принятию решения на фоне роста давления на канцлера Олафа Шольца, передает... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T20:17

2023-01-05T20:17

2023-01-05T20:17

специальная военная операция на украине

в мире

олаф шольц

александр добриндт

сергей лавров

украина

россия

германия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Германия ведет переговоры с союзниками об отправке БМП Украине, Берлин близок к принятию решения на фоне роста давления на канцлера Олафа Шольца, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее телеканал ZDF сообщал, что лидер региональной группы оппозиционной ХСС (Христианско-социального союза) в бундестаге Александр Добриндт призвал правительство Германии выступить с инициативой ЕС по совместной поставке Украине танков Leopard 2. "Германия близка к принятию решения об отправке боевых машин пехоты для оказания помощи Украине... поскольку давление на канцлера Олафа Шольца усиливается в связи с необходимостью соответствовать Франции и США. Правительство в Берлине ведет переговоры с союзниками, чтобы согласовать объявление, которое может быть сделано в течение нескольких дней", - пишет Блумберг со ссылкой на источники. Как отмечают источники, одним из вариантов является предоставление десятков БМП Marder из немецких запасов. По данным другого собеседника агентства, встреча представителей министерств обороны в формате Рамштайн запланирована на середину января и может стать важной вехой. Ранее канцлер Германии на требования прямых поставок танков Киеву неоднократно отвечал, что Германия не намерена предпринимать действий в одиночку и не желает эскалации между НАТО и Россией. Также, по словам канцлера, Берлин не является и не станет стороной конфликта на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html

https://ria.ru/20230104/ukraina-1843090669.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, олаф шольц, александр добриндт, сергей лавров, украина, россия, германия, нато, хдс/хсс, евросоюз