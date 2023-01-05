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Германия и союзники обсуждают отправку БМП Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/bmp-1843191978.html
Германия и союзники обсуждают отправку БМП Украине, пишут СМИ
Германия и союзники обсуждают отправку БМП Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
Германия и союзники обсуждают отправку БМП Украине, пишут СМИ
Германия ведет переговоры с союзниками об отправке БМП Украине, Берлин близок к принятию решения на фоне роста давления на канцлера Олафа Шольца, передает... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:17
2023-01-05T20:17
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
александр добриндт
сергей лавров
украина
россия
германия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Германия ведет переговоры с союзниками об отправке БМП Украине, Берлин близок к принятию решения на фоне роста давления на канцлера Олафа Шольца, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее телеканал ZDF сообщал, что лидер региональной группы оппозиционной ХСС (Христианско-социального союза) в бундестаге Александр Добриндт призвал правительство Германии выступить с инициативой ЕС по совместной поставке Украине танков Leopard 2. "Германия близка к принятию решения об отправке боевых машин пехоты для оказания помощи Украине... поскольку давление на канцлера Олафа Шольца усиливается в связи с необходимостью соответствовать Франции и США. Правительство в Берлине ведет переговоры с союзниками, чтобы согласовать объявление, которое может быть сделано в течение нескольких дней", - пишет Блумберг со ссылкой на источники. Как отмечают источники, одним из вариантов является предоставление десятков БМП Marder из немецких запасов. По данным другого собеседника агентства, встреча представителей министерств обороны в формате Рамштайн запланирована на середину января и может стать важной вехой. Ранее канцлер Германии на требования прямых поставок танков Киеву неоднократно отвечал, что Германия не намерена предпринимать действий в одиночку и не желает эскалации между НАТО и Россией. Также, по словам канцлера, Берлин не является и не станет стороной конфликта на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843119860.html
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в мире, олаф шольц, александр добриндт, сергей лавров, украина, россия, германия, нато, хдс/хсс, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Александр Добриндт, Сергей Лавров, Украина, Россия, Германия, НАТО, ХДС/ХСС, Евросоюз
20:17 05.01.2023
 
Германия и союзники обсуждают отправку БМП Украине, пишут СМИ

Вloomberg: Германия и союзники обсуждают отправку БМП Украине на фоне давления на Шольца

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Германия ведет переговоры с союзниками об отправке БМП Украине, Берлин близок к принятию решения на фоне роста давления на канцлера Олафа Шольца, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее телеканал ZDF сообщал, что лидер региональной группы оппозиционной ХСС (Христианско-социального союза) в бундестаге Александр Добриндт призвал правительство Германии выступить с инициативой ЕС по совместной поставке Украине танков Leopard 2.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
10:08Специальная военная операция на Украине
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о Крыме и Донбассе
"Германия близка к принятию решения об отправке боевых машин пехоты для оказания помощи Украине... поскольку давление на канцлера Олафа Шольца усиливается в связи с необходимостью соответствовать Франции и США. Правительство в Берлине ведет переговоры с союзниками, чтобы согласовать объявление, которое может быть сделано в течение нескольких дней", - пишет Блумберг со ссылкой на источники.
Как отмечают источники, одним из вариантов является предоставление десятков БМП Marder из немецких запасов.
По данным другого собеседника агентства, встреча представителей министерств обороны в формате Рамштайн запланирована на середину января и может стать важной вехой.
Ранее канцлер Германии на требования прямых поставок танков Киеву неоднократно отвечал, что Германия не намерена предпринимать действий в одиночку и не желает эскалации между НАТО и Россией. Также, по словам канцлера, Берлин не является и не станет стороной конфликта на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 21:55
Глава СНБО Украины пригрозил Германии войной при отказе поставлять танки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцАлександр ДобриндтСергей ЛавровУкраинаРоссияГерманияНАТОХДС/ХССЕвросоюз
 
 
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