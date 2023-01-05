08:00 05.01.2023 (обновлено: 08:08 05.01.2023)
"Боялись до ужаса". Советский биплан, ставший образцом для современных ВВС
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКопию самолета По-2 установили в краснодарском аэропорту
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Андрей Коц. Универсальный, маневренный и очень надежный — 95 лет назад в воздух поднялся двухместный биплан У-2, один из самых массовых самолетов в истории авиации. О том, как "четырехкрылая легенда" предвосхитила современные разработки, — в материале РИА Новости.
"Послушная" машина
Ранним утром 5 января 1928-го заслуженный летчик СССР Михаил Громов сел в кабину прототипа нового многоцелевого биплана, недавно доставленного на аэродром НИИ ВВС на Ходынке. Офицер быстро выполнил предполетную подготовку, коротко разогнал самолет и взлетел.
После нескольких кругов и несложных маневров Громов убедился: У-2 обладает великолепными летными качествами, очень послушный, прощает пилоту мелкие огрехи в управлении.
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Пилот представил свои выводы конструктору Николаю Поликарпову, который с 1923-го разрабатывал учебные самолеты. И стало понятно, что эта разработка обречена на успех.
Уже осенью 1928-го У-2 и несколько других советских новинок дебютировали за рубежом — на 3-й Международной авиационной выставке в Берлине. Испытания продолжались: машины обкатывали на разных скоростных режимах, в экстремальных погодных условиях, на всех доступных высотах. В серию запустили к концу года в Ленинграде.
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в медиабанкСамолет У-2 в небе во время авиашоу "Взлетай, мой край родной!"
Самолет У-2 в небе во время авиашоу "Взлетай, мой край родной!"
За 1929 год построили всего 19 экземпляров, однако в дальнейшем темпы резко нарастили. В 1933-м промышленность дала стране уже более полутора тысяч машин. А всего с 1928-го по 1954-й сделали 33 528 бипланов.
Универсальный биплан
Сейчас невозможно представить, чтобы летательный аппарат прошел путь от первого полета до серийного производства всего за год. Но У-2 был очень простым. Одномоторный двухместный биплан с двигателем воздушного охлаждения и деревянным фюзеляжем. Четыре одинаковые по длине и площади деревянные несущие поверхности. Стабилизатор и хвостовое оперение — съемные, шасси — двухстоечное, неубирающееся.
Пятицилиндровый мотор М-11 мощностью от 81 до 106 кВт позволял восьмиметровому самолету с полетным весом около тонны разгоняться до 150 километров в час, подниматься на 3800 метров и преодолевать по воздуху до 400 километров.
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Взлететь же У-2 мог буквально с любого пятачка. Чтобы оторваться от земли, хватало 100 метров пробежки.
Биплан очень широко использовали в довоенном СССР. Были модификации ВС (самолет связи), ГН ("Голос неба", агитационный), АП (сельскохозяйственный, распылитель удобрений и ядохимикатов). У-2С с отсеком для больного на носилках стал одним из основных самолетов санитарной авиации.
Но наибольшую славу детище Николая Поликарпова снискало в годы Великой Отечественной войны.
Ночной дьявол
Поначалу У-2 выполнял роль учебной машины. Максимальная простота в управлении, небольшая скорость — с этим самолетом было легко даже новичкам. Практически невозможно было свалиться в штопор. Если отпустить рули управления — планирует со скоростью метр в секунду, сохраняя курс.
© РИА Новости / Борис Вдовенко / Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. У-2, или По-2 — советский многоцелевой биплан в полете
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. У-2, или По-2 — советский многоцелевой биплан в полете
Но со временем У-2 все больше участвовал в боевых действиях. Доставлял грузы и пакеты с приказами партизанам. Приземлиться он мог буквально где угодно, а немецкие скоростные истребители далеко не всегда замечали тихоходный кукурузник, идущий на предельно малых высотах — над верхушками деревьев.
Большие неприятности немцам У-2 доставлял как ночной бомбардировщик. Он совершал так называемые беспокоящие налеты на прифронтовые позиции в темное время суток. На борту — фугасные бомбы: две ФАБ-100 или четыре ФАБ-50. Также применяли ампулы с зажигательной смесью, пулеметы ШКАС калибра 7,62 миллиметра, реактивные снаряды РС-82.
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Бомбардировщики приближались к цели на сверхмалой высоте и на минимальной скорости. Сбросив бомбы, пилоты бросались врассыпную.
Иногда использовали тактику "ловли на живца". Головной самолет с наиболее опытным летчиком провоцировал вражескую ПВО на открытие огня и "танцевал" в небе, отвлекая на себя внимание. Второй У-2, с приглушенным мотором зайдя с тыла, обрушивал бомбы на позиции зенитчиков. После этого в бой вступала основная группа.
© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в медиабанк"Ветеран" отечественной авиации — По-2, использовавшийся как пассажирский, транспортный, санитарный самолет
"Ветеран" отечественной авиации — По-2, использовавшийся как пассажирский, транспортный, санитарный самолет
Несмотря на небольшую бомбовую нагрузку, эти налеты производили серьезный эффект, в том числе психологический. Немцы не чувствовали себя в безопасности даже ночью.
И несли потери. Так, за годы войны штурман звена 97-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка гвардии лейтенант Василий Кизь совершил 640 боевых вылетов, взорвал 27 складов с горючим и боеприпасами, разрушил семь ДОТов, наблюдательный пункт, 168 зданий и сооружений, уничтожил 24 автомашины и четыре самолета на земле.
Заглянуть в будущее
В 1943-м на фронте действовало до 70 авиаполков ночных бомбардировщиков и разведчиков. В 1944-м Николай Поликарпов умер и самолет переименовали в По-2 — в честь конструктора. Эти машины особенно отличились в Корсунь-Шевченковской операции и при освобождении Крыма.
Более 60 летчиков, сражавшихся на бипланах, наградили "Золотой Звездой" Героя Советского Союза. Некоторые позже участвовали в Корейской войне, где устаревшие, но все еще грозные машины вели разведку и наносили бомбовые удары.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМакет самолета У-2 (По-2нлб) у здания аэропорта Пашковский в Краснодаре
Макет самолета У-2 (По-2нлб) у здания аэропорта Пашковский в Краснодаре
Во второй половине XX века По-2 сменил другой универсальный многоцелевой биплан — Ан-2. Его используют и сегодня, в том числе в вооруженных конфликтах.
Во Второй карабахской войне осенью 2020-го азербайджанские ВВС массово применяли кукурузники в качестве беспилотников, вызывавших огонь на себя и вскрывавших позиции армянских зенитно-ракетных комплексов.
Собственно, многие современные дроны самолетного типа обладают чертами У-2. Конструкция из легких материалов, компактный маломощный мотор с воздушным охлаждением, невысокая крейсерская скорость, возможность одинаково эффективно действовать в разных диапазонах высот — все это уже было почти сто лет назад.
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Да и тактика та же. Коптеры бесшумно подкрадываются к позициям противника и мгновенно сбрасывают бомбы. По сути, разработчики легкого советского биплана, а также его испытатели смогли заглянуть в будущее.