https://ria.ru/20230105/biplan-1839729788.html

"Боялись до ужаса". Советский биплан, ставший образцом для современных ВВС

"Боялись до ужаса". Советский биплан, ставший образцом для современных ВВС - РИА Новости, 05.01.2023

"Боялись до ужаса". Советский биплан, ставший образцом для современных ВВС

Универсальный, маневренный и очень надежный — 95 лет назад в воздух поднялся двухместный биплан У-2, один из самых массовых самолетов в истории авиации. О том,... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T08:00

2023-01-05T08:00

2023-01-05T08:08

безопасность

ссср

ан-2

берлин (город)

ленинград

михаил громов

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Андрей Коц. Универсальный, маневренный и очень надежный — 95 лет назад в воздух поднялся двухместный биплан У-2, один из самых массовых самолетов в истории авиации. О том, как "четырехкрылая легенда" предвосхитила современные разработки, — в материале РИА Новости."Послушная" машинаРанним утром 5 января 1928-го заслуженный летчик СССР Михаил Громов сел в кабину прототипа нового многоцелевого биплана, недавно доставленного на аэродром НИИ ВВС на Ходынке. Офицер быстро выполнил предполетную подготовку, коротко разогнал самолет и взлетел.После нескольких кругов и несложных маневров Громов убедился: У-2 обладает великолепными летными качествами, очень послушный, прощает пилоту мелкие огрехи в управлении.Пилот представил свои выводы конструктору Николаю Поликарпову, который с 1923-го разрабатывал учебные самолеты. И стало понятно, что эта разработка обречена на успех.Уже осенью 1928-го У-2 и несколько других советских новинок дебютировали за рубежом — на 3-й Международной авиационной выставке в Берлине. Испытания продолжались: машины обкатывали на разных скоростных режимах, в экстремальных погодных условиях, на всех доступных высотах. В серию запустили к концу года в Ленинграде.За 1929 год построили всего 19 экземпляров, однако в дальнейшем темпы резко нарастили. В 1933-м промышленность дала стране уже более полутора тысяч машин. А всего с 1928-го по 1954-й сделали 33 528 бипланов.Универсальный бипланСейчас невозможно представить, чтобы летательный аппарат прошел путь от первого полета до серийного производства всего за год. Но У-2 был очень простым. Одномоторный двухместный биплан с двигателем воздушного охлаждения и деревянным фюзеляжем. Четыре одинаковые по длине и площади деревянные несущие поверхности. Стабилизатор и хвостовое оперение — съемные, шасси — двухстоечное, неубирающееся.Пятицилиндровый мотор М-11 мощностью от 81 до 106 кВт позволял восьмиметровому самолету с полетным весом около тонны разгоняться до 150 километров в час, подниматься на 3800 метров и преодолевать по воздуху до 400 километров.Взлететь же У-2 мог буквально с любого пятачка. Чтобы оторваться от земли, хватало 100 метров пробежки.Биплан очень широко использовали в довоенном СССР. Были модификации ВС (самолет связи), ГН ("Голос неба", агитационный), АП (сельскохозяйственный, распылитель удобрений и ядохимикатов). У-2С с отсеком для больного на носилках стал одним из основных самолетов санитарной авиации.Но наибольшую славу детище Николая Поликарпова снискало в годы Великой Отечественной войны.Ночной дьяволПоначалу У-2 выполнял роль учебной машины. Максимальная простота в управлении, небольшая скорость — с этим самолетом было легко даже новичкам. Практически невозможно было свалиться в штопор. Если отпустить рули управления — планирует со скоростью метр в секунду, сохраняя курс.Но со временем У-2 все больше участвовал в боевых действиях. Доставлял грузы и пакеты с приказами партизанам. Приземлиться он мог буквально где угодно, а немецкие скоростные истребители далеко не всегда замечали тихоходный кукурузник, идущий на предельно малых высотах — над верхушками деревьев.Большие неприятности немцам У-2 доставлял как ночной бомбардировщик. Он совершал так называемые беспокоящие налеты на прифронтовые позиции в темное время суток. На борту — фугасные бомбы: две ФАБ-100 или четыре ФАБ-50. Также применяли ампулы с зажигательной смесью, пулеметы ШКАС калибра 7,62 миллиметра, реактивные снаряды РС-82.Бомбардировщики приближались к цели на сверхмалой высоте и на минимальной скорости. Сбросив бомбы, пилоты бросались врассыпную.Иногда использовали тактику "ловли на живца". Головной самолет с наиболее опытным летчиком провоцировал вражескую ПВО на открытие огня и "танцевал" в небе, отвлекая на себя внимание. Второй У-2, с приглушенным мотором зайдя с тыла, обрушивал бомбы на позиции зенитчиков. После этого в бой вступала основная группа.Несмотря на небольшую бомбовую нагрузку, эти налеты производили серьезный эффект, в том числе психологический. Немцы не чувствовали себя в безопасности даже ночью.И несли потери. Так, за годы войны штурман звена 97-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка гвардии лейтенант Василий Кизь совершил 640 боевых вылетов, взорвал 27 складов с горючим и боеприпасами, разрушил семь ДОТов, наблюдательный пункт, 168 зданий и сооружений, уничтожил 24 автомашины и четыре самолета на земле.Заглянуть в будущееВ 1943-м на фронте действовало до 70 авиаполков ночных бомбардировщиков и разведчиков. В 1944-м Николай Поликарпов умер и самолет переименовали в По-2 — в честь конструктора. Эти машины особенно отличились в Корсунь-Шевченковской операции и при освобождении Крыма.Более 60 летчиков, сражавшихся на бипланах, наградили "Золотой Звездой" Героя Советского Союза. Некоторые позже участвовали в Корейской войне, где устаревшие, но все еще грозные машины вели разведку и наносили бомбовые удары.Во второй половине XX века По-2 сменил другой универсальный многоцелевой биплан — Ан-2. Его используют и сегодня, в том числе в вооруженных конфликтах.Во Второй карабахской войне осенью 2020-го азербайджанские ВВС массово применяли кукурузники в качестве беспилотников, вызывавших огонь на себя и вскрывавших позиции армянских зенитно-ракетных комплексов.Собственно, многие современные дроны самолетного типа обладают чертами У-2. Конструкция из легких материалов, компактный маломощный мотор с воздушным охлаждением, невысокая крейсерская скорость, возможность одинаково эффективно действовать в разных диапазонах высот — все это уже было почти сто лет назад.Да и тактика та же. Коптеры бесшумно подкрадываются к позициям противника и мгновенно сбрасывают бомбы. По сути, разработчики легкого советского биплана, а также его испытатели смогли заглянуть в будущее.

https://ria.ru/20221119/samolet-1832760949.html

https://ria.ru/20221103/voyna-1828970744.html

https://ria.ru/20221115/poteri-1831645533.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221208/aviatsiya-1837257199.html

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берлин (город)

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, ссср, ан-2, берлин (город), ленинград, михаил громов