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В ГП Казахстана рассказали о применении оружия силовиками при беспорядках - РИА Новости, 05.01.2023
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В ГП Казахстана рассказали о применении оружия силовиками при беспорядках
В ГП Казахстана рассказали о применении оружия силовиками при беспорядках - РИА Новости, 05.01.2023
В ГП Казахстана рассказали о применении оружия силовиками при беспорядках
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что во время январских беспорядков 2022 года силовики начали применять огнестрельное оружие еще до того,... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T09:33
2023-01-05T09:34
касым-жомарт токаев
в мире
казахстан
алма-ата
жанаозен
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АСТАНА, 5 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что во время январских беспорядков 2022 года силовики начали применять огнестрельное оружие еще до того, как с соответствующим заявлением по телевидению выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев, при этом фактически есть нормы законов, позволяющие применять боевое оружие для отражения нападения, при угрозе жизни и здоровью людей. Токаев 7 января 2022 года, выступая с обращением к народу по телевидению, заявил, что в связи с ситуацией в стране отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения по преступникам, отказывающимся сложить оружие. "Хочу особо обратить внимание, что первый раз боевое оружие силовики применили около 16.00 часов (13.00 мск) 5 января при обороне резиденции президента (в Алма-Ате - ред.)", - сказал Асылов на заседании мажилиса (нижней палаты) парламента в четверг. И далее, по его словам, оружие применялось силовиками при отражении атак на здания полиции, акиматов (администраций), других объектов, то есть когда беспорядки перешли в насильственную фазу, а затем при "зачистке" городов от вооруженных боевиков. "То есть огонь по нападавшим был открыт задолго до известного выступления президента страны. Все дискуссии по этому поводу намеренно уводят в сторону общественное мнение", - добавил генпрокурор. Асылов подчеркнул, что "фактически силовикам не нужна специальная команда, чтобы стрелять на поражение по преступникам. Есть прямые нормы законов... которые позволяют применять боевое оружие для отражения нападения, при угрозе жизни и здоровью людей". По его словам, "именно такая опасная обстановка и складывалась днем 5 января и сохранялась вплоть до 8 числа - до локализации обстановки". Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20230102/kazakhstan-1842794148.html
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касым-жомарт токаев, в мире, казахстан, алма-ата, жанаозен
Касым-Жомарт Токаев, В мире, Казахстан, Алма-Ата, Жанаозен
09:33 05.01.2023 (обновлено: 09:34 05.01.2023)
 
В ГП Казахстана рассказали о применении оружия силовиками при беспорядках

ГП Казахстана рассказал о применении оружия силовиками во время беспорядков в 2022 году

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в медиабанкРезиденция президента Казахстана
Резиденция президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Абзал Калиев
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Резиденция президента Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 5 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что во время январских беспорядков 2022 года силовики начали применять огнестрельное оружие еще до того, как с соответствующим заявлением по телевидению выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев, при этом фактически есть нормы законов, позволяющие применять боевое оружие для отражения нападения, при угрозе жизни и здоровью людей.
Токаев 7 января 2022 года, выступая с обращением к народу по телевидению, заявил, что в связи с ситуацией в стране отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения по преступникам, отказывающимся сложить оружие.
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"Хочу особо обратить внимание, что первый раз боевое оружие силовики применили около 16.00 часов (13.00 мск) 5 января при обороне резиденции президента (в Алма-Ате - ред.)", - сказал Асылов на заседании мажилиса (нижней палаты) парламента в четверг.
И далее, по его словам, оружие применялось силовиками при отражении атак на здания полиции, акиматов (администраций), других объектов, то есть когда беспорядки перешли в насильственную фазу, а затем при "зачистке" городов от вооруженных боевиков.
"То есть огонь по нападавшим был открыт задолго до известного выступления президента страны. Все дискуссии по этому поводу намеренно уводят в сторону общественное мнение", - добавил генпрокурор.
Асылов подчеркнул, что "фактически силовикам не нужна специальная команда, чтобы стрелять на поражение по преступникам. Есть прямые нормы законов... которые позволяют применять боевое оружие для отражения нападения, при угрозе жизни и здоровью людей".
По его словам, "именно такая опасная обстановка и складывалась днем 5 января и сохранялась вплоть до 8 числа - до локализации обстановки".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
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