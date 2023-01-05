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В Южной Корее назвали примерное количество беспилотников у КНДР - РИА Новости, 05.01.2023
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В Южной Корее назвали примерное количество беспилотников у КНДР
В Южной Корее назвали примерное количество беспилотников у КНДР - РИА Новости, 05.01.2023
В Южной Корее назвали примерное количество беспилотников у КНДР
Разведка Южной Кореи считает, что КНДР обладает примерно 500 беспилотниками 20 различных видов, в основном малыми дронами, а также ведет разработку средних и... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:33
2023-01-05T14:33
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Разведка Южной Кореи считает, что КНДР обладает примерно 500 беспилотниками 20 различных видов, в основном малыми дронами, а также ведет разработку средних и крупных разведывательных дронов большой дальности действия, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи. "Национальное агентство разведки располагает данными, что Северная Корея обладает 500 беспилотниками примерно 20 видов, в основном малыми дронами размером 1-6 метров. Были зафиксированы признаки разработки средних и крупных разведывательных дронов большой дальности действия, но разведка считает, что разработка находится на начальной стадии, ключом является получение высокотехнологичных следящих сенсоров и другие технологии, разведка следит за происходящим", - заявил депутат правящей партии "Гражданская сила" и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом после заседания комитета в четверг. Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в КНДР или пропали с радаров. По данным военных, это были дроны малого масштаба.
https://ria.ru/20230105/kndr-1843103506.html
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
14:33 05.01.2023
 
В Южной Корее назвали примерное количество беспилотников у КНДР

В Южной Корее заявили, что КНДР обладает примерно 500 беспилотниками 20 разных видов

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Разведка Южной Кореи считает, что КНДР обладает примерно 500 беспилотниками 20 различных видов, в основном малыми дронами, а также ведет разработку средних и крупных разведывательных дронов большой дальности действия, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи.
"Национальное агентство разведки располагает данными, что Северная Корея обладает 500 беспилотниками примерно 20 видов, в основном малыми дронами размером 1-6 метров. Были зафиксированы признаки разработки средних и крупных разведывательных дронов большой дальности действия, но разведка считает, что разработка находится на начальной стадии, ключом является получение высокотехнологичных следящих сенсоров и другие технологии, разведка следит за происходящим", - заявил депутат правящей партии "Гражданская сила" и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом после заседания комитета в четверг.
Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в КНДР или пропали с радаров. По данным военных, это были дроны малого масштаба.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
04:50
СМИ: один из дронов КНДР залетел в ключевой район Сеула
 
В миреЮжная КореяКНДР (Северная Корея)
 
 
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