https://ria.ru/20230105/bespilotniki-1843150671.html

В Южной Корее назвали примерное количество беспилотников у КНДР

В Южной Корее назвали примерное количество беспилотников у КНДР - РИА Новости, 05.01.2023

В Южной Корее назвали примерное количество беспилотников у КНДР

Разведка Южной Кореи считает, что КНДР обладает примерно 500 беспилотниками 20 различных видов, в основном малыми дронами, а также ведет разработку средних и... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:33

2023-01-05T14:33

2023-01-05T14:33

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Разведка Южной Кореи считает, что КНДР обладает примерно 500 беспилотниками 20 различных видов, в основном малыми дронами, а также ведет разработку средних и крупных разведывательных дронов большой дальности действия, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи. "Национальное агентство разведки располагает данными, что Северная Корея обладает 500 беспилотниками примерно 20 видов, в основном малыми дронами размером 1-6 метров. Были зафиксированы признаки разработки средних и крупных разведывательных дронов большой дальности действия, но разведка считает, что разработка находится на начальной стадии, ключом является получение высокотехнологичных следящих сенсоров и другие технологии, разведка следит за происходящим", - заявил депутат правящей партии "Гражданская сила" и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом после заседания комитета в четверг. Ранее сообщалось, что пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в КНДР или пропали с радаров. По данным военных, это были дроны малого масштаба.

https://ria.ru/20230105/kndr-1843103506.html

южная корея

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, кндр (северная корея)