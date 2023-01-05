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Джо Байден в прямом эфире пообщался с новым "президентом США" - РИА Новости, 05.01.2023
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Джо Байден в прямом эфире пообщался с новым "президентом США"
Джо Байден в прямом эфире пообщался с новым "президентом США" - РИА Новости, 05.01.2023
Джо Байден в прямом эфире пообщался с новым "президентом США"
Президент США Джо Байден, выступая с речью по поводу безопасности южной границы страны, похвалил вице-президента Камалу Харрис за проделанную работу, назвав ее... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:06
2023-01-05T23:07
в мире
джо байден
камала харрис
барак обама
сша
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая с речью по поводу безопасности южной границы страны, похвалил вице-президента Камалу Харрис за проделанную работу, назвав ее "президентом". Трансляция выступления американского лидера велась на официальном канале Белого дома в YouTube."Президент Харрис возглавила эту работу по улучшению ситуации в странах, из которых они (мигранты. — Прим. Ред.) уезжают, и благодаря ее руководству удалось привлечь более 3,2 миллиарда долларов из частного сектора для создания рабочих мест и возможностей в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале", — сказал Байден.Американский лидер уже неоднократно называл Харрис президентом. Кроме того, это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение американского лидера, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.В июне минувшего года экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и 13 конгрессменов также призвали президента США незамедлительно пройти подобный тест, заявив, что снижение умственных способностей и забывчивость американского лидера стали более заметными.
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843142131.html
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в мире, джо байден, камала харрис, барак обама, сша, сальвадор, гондурас, youtube
В мире, Джо Байден, Камала Харрис, Барак Обама, США, Сальвадор, Гондурас, YouTube
23:06 05.01.2023 (обновлено: 23:07 05.01.2023)
 
Джо Байден в прямом эфире пообщался с новым "президентом США"

Байден оговорился и снова назвал вице-президента Камалу Харрис президентом

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая с речью по поводу безопасности южной границы страны, похвалил вице-президента Камалу Харрис за проделанную работу, назвав ее "президентом". Трансляция выступления американского лидера велась на официальном канале Белого дома в YouTube.
"Президент Харрис возглавила эту работу по улучшению ситуации в странах, из которых они (мигранты. — Прим. Ред.) уезжают, и благодаря ее руководству удалось привлечь более 3,2 миллиарда долларов из частного сектора для создания рабочих мест и возможностей в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале", — сказал Байден.
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Американский лидер уже неоднократно называл Харрис президентом. Кроме того, это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение американского лидера, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
В июне минувшего года экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и 13 конгрессменов также призвали президента США незамедлительно пройти подобный тест, заявив, что снижение умственных способностей и забывчивость американского лидера стали более заметными.
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В миреДжо БайденКамала ХаррисБарак ОбамаСШАСальвадорГондурасYouTube
 
 
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