https://ria.ru/20230105/arest-1843191625.html

В Челябинской области пресекли попытку диверсии на железной дороге

В Челябинской области пресекли попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 05.01.2023

В Челябинской области пресекли попытку диверсии на железной дороге

Трое жителей Челябинской области пытались вывести из строя тяговую подстанцию одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), их... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T20:15

2023-01-05T20:15

2023-01-05T21:27

происшествия

челябинская область

россия

челябинск

южно-уральская железная дорога

владимир путин

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 янв — РИА Новости. Трое жителей Челябинской области пытались вывести из строя тяговую подстанцию одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), их задержали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В пресс-службе УФСБ России подтвердили агентству факт задержания при попытке диверсии. "УФСБ России по Челябинской области с поличным задержаны трое жителей региона при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги — главного хода Транссибирской магистрали. На месте происшествия изъяты канистра с бензином, бытовые газовые баллон и горелка и другие предметы", — рассказал собеседник. Уточняется, что в отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье УК РФ "Покушение на диверсию", им грозит до 15 лет тюрьмы. По данным источника, Центральный районный суд Челябинска 5 января избрал всем фигурантам меру пресечения в виде ареста.В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий. Как отметил один из авторов документа, его необходимость вызвана резким ростом числа диверсий: по данным Генпрокуратуры, в 2021 году в России была совершена только одна диверсия, а в 2022-м — 21.

https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html

https://ria.ru/20221221/kraken-1840195280.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область, россия, челябинск, южно-уральская железная дорога, владимир путин, генеральная прокуратура рф