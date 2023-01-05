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В Челябинской области пресекли попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 05.01.2023
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В Челябинской области пресекли попытку диверсии на железной дороге
В Челябинской области пресекли попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 05.01.2023
В Челябинской области пресекли попытку диверсии на железной дороге
Трое жителей Челябинской области пытались вывести из строя тяговую подстанцию одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), их... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:15
2023-01-05T21:27
происшествия
челябинская область
россия
челябинск
южно-уральская железная дорога
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 янв — РИА Новости. Трое жителей Челябинской области пытались вывести из строя тяговую подстанцию одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), их задержали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В пресс-службе УФСБ России подтвердили агентству факт задержания при попытке диверсии. "УФСБ России по Челябинской области с поличным задержаны трое жителей региона при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги — главного хода Транссибирской магистрали. На месте происшествия изъяты канистра с бензином, бытовые газовые баллон и горелка и другие предметы", — рассказал собеседник. Уточняется, что в отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье УК РФ "Покушение на диверсию", им грозит до 15 лет тюрьмы. По данным источника, Центральный районный суд Челябинска 5 января избрал всем фигурантам меру пресечения в виде ареста.В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий. Как отметил один из авторов документа, его необходимость вызвана резким ростом числа диверсий: по данным Генпрокуратуры, в 2021 году в России была совершена только одна диверсия, а в 2022-м — 21.
https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html
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происшествия, челябинская область, россия, челябинск, южно-уральская железная дорога, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Челябинская область, Россия, Челябинск, Южно-Уральская железная дорога, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
20:15 05.01.2023 (обновлено: 21:27 05.01.2023)
 
В Челябинской области пресекли попытку диверсии на железной дороге

ФСБ: трое жителей Челябинской области задержаны при попытке взорвать подстанцию ЮУЖД

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 янв — РИА Новости. Трое жителей Челябинской области пытались вывести из строя тяговую подстанцию одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), их задержали, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В пресс-службе УФСБ России подтвердили агентству факт задержания при попытке диверсии.
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"УФСБ России по Челябинской области с поличным задержаны трое жителей региона при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги — главного хода Транссибирской магистрали. На месте происшествия изъяты канистра с бензином, бытовые газовые баллон и горелка и другие предметы", — рассказал собеседник.
Уточняется, что в отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье УК РФ "Покушение на диверсию", им грозит до 15 лет тюрьмы.
По данным источника, Центральный районный суд Челябинска 5 января избрал всем фигурантам меру пресечения в виде ареста.
В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий. Как отметил один из авторов документа, его необходимость вызвана резким ростом числа диверсий: по данным Генпрокуратуры, в 2021 году в России была совершена только одна диверсия, а в 2022-м — 21.
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ПроисшествияЧелябинская областьРоссияЧелябинскЮжно-Уральская железная дорогаВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФ
 
 
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