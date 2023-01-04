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Внук де Голля заявил о "заговоре" против России - РИА Новости, 04.01.2023
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Внук де Голля заявил о "заговоре" против России
Внук де Голля заявил о "заговоре" против России - РИА Новости, 04.01.2023
Внук де Голля заявил о "заговоре" против России
Запад заранее планировал "заговор" против России, об этом заявил в интервью изданию AgoraVox внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T06:04
2023-01-04T07:53
шарль де голль
владимир путин
россия
сша
евросоюз
нато
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в мире
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Запад заранее планировал "заговор" против России, об этом заявил в интервью изданию AgoraVox внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.Он отметил, что Россия не виновата в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе, ответственность за который ЕС и США пытаются возложить на Москву. "Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11000 санкций, плюс девятый пакет. По-моему, вполне законно и естественно, что русские защищаются", - подчеркнул де Голль.Он также прокомментировал замораживание российских активов, заявив, что "ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня".Не осталась без внимания и "интеллектуальная нечестность Запада", проявившееся в украинском кризисе. "Первыми курок в идущей в регионе с 2014 года войне нажали американцы. Вторым поджигателем войны стала организация НАТО, так и не снявшая с повестки дня свои планы расширения на территорию Украины", - сказал де Голль."Поддержание хороших отношений с Россией – это обязанность Европы во имя сохранения стабильности в мире", - резюмировал внук французского лидера.Ранее французский историк Анни Лакруа-Риз заявила, что Шарль де Голль был последним президентом Франции, стремившимся сохранить ее автономию и независимость от США и выстроить хорошие отношения с СССР, но этому препятствовали США, которые хотели видеть во Франции подконтрольное им правительство.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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шарль де голль, владимир путин, россия, сша, евросоюз, нато, франция, в мире
Шарль де Голль, Владимир Путин, Россия, США, Евросоюз, НАТО, Франция, В мире
06:04 04.01.2023 (обновлено: 07:53 04.01.2023)
 
Внук де Голля заявил о "заговоре" против России

Внук генерала де Голля заявил о подготовке Западом "заговора" против России

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащие на базе НАТО
Военнослужащие на базе НАТО - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащие на базе НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Запад заранее планировал "заговор" против России, об этом заявил в интервью изданию AgoraVox внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.
"Количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы", - сказал он.
Он отметил, что Россия не виновата в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе, ответственность за который ЕС и США пытаются возложить на Москву. "Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11000 санкций, плюс девятый пакет. По-моему, вполне законно и естественно, что русские защищаются", - подчеркнул де Голль.
Он также прокомментировал замораживание российских активов, заявив, что "ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня".
Не осталась без внимания и "интеллектуальная нечестность Запада", проявившееся в украинском кризисе. "Первыми курок в идущей в регионе с 2014 года войне нажали американцы. Вторым поджигателем войны стала организация НАТО, так и не снявшая с повестки дня свои планы расширения на территорию Украины", - сказал де Голль.
"Поддержание хороших отношений с Россией – это обязанность Европы во имя сохранения стабильности в мире", - резюмировал внук французского лидера.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 17:50
Во Франции сообщили Зеленскому "неприятную" новость о России
Ранее французский историк Анни Лакруа-Риз заявила, что Шарль де Голль был последним президентом Франции, стремившимся сохранить ее автономию и независимость от США и выстроить хорошие отношения с СССР, но этому препятствовали США, которые хотели видеть во Франции подконтрольное им правительство.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Шарль де ГолльВладимир ПутинРоссияСШАЕвросоюзНАТОФранцияВ мире
 
 
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