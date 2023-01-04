https://ria.ru/20230104/zaderzhanie-1843019212.html

В Казахстане задержали лидеров преступной группы, действовавшей в Байконуре

В Казахстане задержали лидеров преступной группы, действовавшей в Байконуре - РИА Новости, 04.01.2023

В Казахстане задержали лидеров преступной группы, действовавшей в Байконуре

Сотрудники российских и казахстанских правоохранительных органов и спецслужб пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) в городе Байконуре,... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T10:18

2023-01-04T10:18

2023-01-04T13:03

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АЛМА-АТА, 4 янв — РИА Новости. Сотрудники российских и казахстанских правоохранительных органов и спецслужб пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) в городе Байконуре, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.По данным ведомства, одновременно с этим в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержали пособников группировки. Всего в рамках спецоперации выявили 18 лидеров и активных членов ОПГ. По местам жительства подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия.Как уточнили в пресс-службе, на счету преступников — похищения людей, вымогательства, а также вооруженные разбойные нападения и кражи, совершенные в Байконуре и Кызылординской области. Члены группировки отличались жестокостью при совершении тяжких и особо тяжких правонарушений, добавили там."Спецоперации предшествовала многомесячная оперативная разработка, в ходе которой сотрудниками спецслужб по согласованию с прокуратурой был проведен комплекс оперативно-разыскных и технических мероприятий", — говорится в пресс-релизе.В настоящее время в рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.В соответствии с соглашением между Москвой и Астаной Байконур является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса "Байконур" сам город в отношениях с Россией наделен статусом, соответствующим городу федерального значения. В нем действует особый режим безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.Байконур — первый в мире космодром, откуда запустили искусственный спутник Земли. Также с него отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230103/stambul-1842935338.html

https://ria.ru/20221128/sotrudnichestvo-1834745445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

байконур (город), казахстан, россия, в мире