https://ria.ru/20230104/zaderzhanie-1843019212.html
В Казахстане задержали лидеров преступной группы, действовавшей в Байконуре
В Казахстане задержали лидеров преступной группы, действовавшей в Байконуре - РИА Новости, 04.01.2023
В Казахстане задержали лидеров преступной группы, действовавшей в Байконуре
Сотрудники российских и казахстанских правоохранительных органов и спецслужб пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) в городе Байконуре,... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:18
2023-01-04T10:18
2023-01-04T13:03
байконур (город)
казахстан
россия
в мире
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АЛМА-АТА, 4 янв — РИА Новости. Сотрудники российских и казахстанских правоохранительных органов и спецслужб пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) в городе Байконуре, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.По данным ведомства, одновременно с этим в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержали пособников группировки. Всего в рамках спецоперации выявили 18 лидеров и активных членов ОПГ. По местам жительства подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия.Как уточнили в пресс-службе, на счету преступников — похищения людей, вымогательства, а также вооруженные разбойные нападения и кражи, совершенные в Байконуре и Кызылординской области. Члены группировки отличались жестокостью при совершении тяжких и особо тяжких правонарушений, добавили там."Спецоперации предшествовала многомесячная оперативная разработка, в ходе которой сотрудниками спецслужб по согласованию с прокуратурой был проведен комплекс оперативно-разыскных и технических мероприятий", — говорится в пресс-релизе.В настоящее время в рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.В соответствии с соглашением между Москвой и Астаной Байконур является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса "Байконур" сам город в отношениях с Россией наделен статусом, соответствующим городу федерального значения. В нем действует особый режим безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.Байконур — первый в мире космодром, откуда запустили искусственный спутник Земли. Также с него отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230103/stambul-1842935338.html
https://ria.ru/20221128/sotrudnichestvo-1834745445.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), казахстан, россия, в мире
Байконур (город), Казахстан, Россия, В мире
10:18 04.01.2023 (обновлено: 13:03 04.01.2023)
В Казахстане задержали лидеров преступной группы, действовавшей в Байконуре
В Казахстане задержали лидеров и членов преступной группы, действовавшей в Байконуре
АЛМА-АТА, 4 янв — РИА Новости. Сотрудники российских и казахстанских правоохранительных органов и спецслужб пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) в городе Байконуре, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
"Третьего января КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ
и МВД России в городе Байконыр (Байконур. — Прим. ред.) реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, одновременно с этим в городах Астана
, Кызылорда
и Конаев задержали пособников группировки. Всего в рамках спецоперации выявили 18 лидеров и активных членов ОПГ. По местам жительства подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия.
Как уточнили в пресс-службе, на счету преступников — похищения людей, вымогательства, а также вооруженные разбойные нападения и кражи, совершенные в Байконуре и Кызылординской области. Члены группировки отличались жестокостью при совершении тяжких и особо тяжких правонарушений, добавили там.
"Спецоперации предшествовала многомесячная оперативная разработка, в ходе которой сотрудниками спецслужб по согласованию с прокуратурой был проведен комплекс оперативно-разыскных и технических мероприятий", — говорится в пресс-релизе.
В настоящее время в рамках досудебного расследования устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.
В соответствии с соглашением между Москвой и Астаной Байконур является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса "Байконур" сам город в отношениях с Россией наделен статусом, соответствующим городу федерального значения. В нем действует особый режим безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.
Байконур — первый в мире космодром, откуда запустили искусственный спутник Земли
. Также с него отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин
. После распада СССР
космодром перешел в собственность Казахстана. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.