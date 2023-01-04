https://ria.ru/20230104/yazyk-1843042574.html

Президент Эстонии ответил на вопрос о борьбе с русским языком

Президент Эстонии ответил на вопрос о борьбе с русским языком - РИА Новости, 04.01.2023

Президент Эстонии ответил на вопрос о борьбе с русским языком

Президент Эстонии Алар Карис в итоговом интервью телеканалу ETV+ заявил, что не видит причин бороться с русским языком на фоне событий на Украине. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:42

2023-01-04T13:42

2023-01-04T13:42

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эстония

россия

алар карис

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис в итоговом интервью телеканалу ETV+ заявил, что не видит причин бороться с русским языком на фоне событий на Украине. Отвечая на замечание ведущего, что после начала событий на Украине стали появляться заявления, что в стране нужно меньше учить русский язык и больше внимания уделять другим языкам, Карис отметил, что не согласен с таким мнением. "Язык – это средство. Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык сам по себе – культурный язык. И русский нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить. Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой", - сказал президент. Карис отметил, что отношение к русскому языку меняется. "Я знаю русских, которые из-за войны в Украине уже не хотят говорить по-русски. От русского отказываются украинцы, которые прежде говорили на русском. Но это преходящее явление. Реакция, которую сегодня обусловливает война. Винить в чем-либо язык не стоит", - подчеркнул президент. Ранее министр образования и науки Тынис Лукас заявил, что в школах Эстонии нужно упразднить изучение русского языка как второго иностранного. По его словам, из-за событий на Украине часть родителей выразила свое недовольство тем, что ребенок должен учить русский язык. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230104/narva-1843039912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, россия, алар карис