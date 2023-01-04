04:11 04.01.2023 (обновлено: 06:17 04.01.2023)
Экономист назвал единственную страну, выигравшую от конфликта на Украине
Экономист Туатти назвал Индию единственной страной, которая выиграет от кризиса на Украине
© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости В мире останется всего лишь одна страна, которая извлечет пользу из конфликта на Украине, такое мнение в эфире телеканала BFM TV высказал экономист Марк Туатти.
"Индия между делом извлекла пользу от конфликта на Украине, поскольку русские теперь продают нефть Индии, чего раньше не происходило. В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу", - сказал эксперт.
Индия, по его мнению, также выиграла от "неприятностей, в которые попал Китай, забрав у него часть рынка". В целом, наступивший 2023 год будет сложным, поскольку рецессия охватит весь мир, резюмировал Туатти.
Ранее замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов заявил, что лидерами в перечне ключевых рисков в 2023 году стали рецессия, ускорение инфляции, а также замедление экономики Китая.
Эксперт добавил, что главными вызовами для России, помимо вышеперечисленных, являются проблемы с импортом, сокращение экспортных доходов, а также необходимость обеспечить технологический суверенитет страны. Кроме того, государству жизненно важно сохранить адаптационную способность к внешним шокам, подчеркнул он.