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Экономист назвал единственную страну, выигравшую от конфликта на Украине - РИА Новости, 04.01.2023
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Экономист назвал единственную страну, выигравшую от конфликта на Украине
Экономист назвал единственную страну, выигравшую от конфликта на Украине - РИА Новости, 04.01.2023
Экономист назвал единственную страну, выигравшую от конфликта на Украине
В мире останется всего лишь одна страна, которая извлечет пользу из конфликта на Украине, такое мнение в эфире телеканала BFM TV высказал экономист Марк Туатти. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T04:11
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индия
китай
украина
в мире
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости В мире останется всего лишь одна страна, которая извлечет пользу из конфликта на Украине, такое мнение в эфире телеканала BFM TV высказал экономист Марк Туатти.Индия, по его мнению, также выиграла от "неприятностей, в которые попал Китай, забрав у него часть рынка". В целом, наступивший 2023 год будет сложным, поскольку рецессия охватит весь мир, резюмировал Туатти.Ранее замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов заявил, что лидерами в перечне ключевых рисков в 2023 году стали рецессия, ускорение инфляции, а также замедление экономики Китая.Эксперт добавил, что главными вызовами для России, помимо вышеперечисленных, являются проблемы с импортом, сокращение экспортных доходов, а также необходимость обеспечить технологический суверенитет страны. Кроме того, государству жизненно важно сохранить адаптационную способность к внешним шокам, подчеркнул он.
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индия, китай, украина, в мире
Индия, Китай, Украина, В мире
04:11 04.01.2023 (обновлено: 06:17 04.01.2023)
 
Экономист назвал единственную страну, выигравшую от конфликта на Украине

Экономист Туатти назвал Индию единственной страной, которая выиграет от кризиса на Украине

© AP Photo / Tsering TopgyalМальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Tsering Topgyal
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости В мире останется всего лишь одна страна, которая извлечет пользу из конфликта на Украине, такое мнение в эфире телеканала BFM TV высказал экономист Марк Туатти.
"Индия между делом извлекла пользу от конфликта на Украине, поскольку русские теперь продают нефть Индии, чего раньше не происходило. В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу", - сказал эксперт.
Индия, по его мнению, также выиграла от "неприятностей, в которые попал Китай, забрав у него часть рынка". В целом, наступивший 2023 год будет сложным, поскольку рецессия охватит весь мир, резюмировал Туатти.
Ранее замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов заявил, что лидерами в перечне ключевых рисков в 2023 году стали рецессия, ускорение инфляции, а также замедление экономики Китая.
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Эксперт добавил, что главными вызовами для России, помимо вышеперечисленных, являются проблемы с импортом, сокращение экспортных доходов, а также необходимость обеспечить технологический суверенитет страны. Кроме того, государству жизненно важно сохранить адаптационную способность к внешним шокам, подчеркнул он.
 
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