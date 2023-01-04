https://ria.ru/20230104/vygoda-1843000519.html

Экономист назвал единственную страну, выигравшую от конфликта на Украине

Экономист назвал единственную страну, выигравшую от конфликта на Украине - РИА Новости, 04.01.2023

Экономист назвал единственную страну, выигравшую от конфликта на Украине

В мире останется всего лишь одна страна, которая извлечет пользу из конфликта на Украине, такое мнение в эфире телеканала BFM TV высказал экономист Марк Туатти. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T04:11

2023-01-04T04:11

2023-01-04T06:17

индия

китай

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149247/69/1492476938_0:210:4263:2608_1920x0_80_0_0_c3a5475213019cc7c60af94c3d3f5c2c.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости В мире останется всего лишь одна страна, которая извлечет пользу из конфликта на Украине, такое мнение в эфире телеканала BFM TV высказал экономист Марк Туатти.Индия, по его мнению, также выиграла от "неприятностей, в которые попал Китай, забрав у него часть рынка". В целом, наступивший 2023 год будет сложным, поскольку рецессия охватит весь мир, резюмировал Туатти.Ранее замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов заявил, что лидерами в перечне ключевых рисков в 2023 году стали рецессия, ускорение инфляции, а также замедление экономики Китая.Эксперт добавил, что главными вызовами для России, помимо вышеперечисленных, являются проблемы с импортом, сокращение экспортных доходов, а также необходимость обеспечить технологический суверенитет страны. Кроме того, государству жизненно важно сохранить адаптационную способность к внешним шокам, подчеркнул он.

https://ria.ru/20230103/velikobritaniya-1842890815.html

индия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, китай, украина, в мире