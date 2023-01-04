Госдеп объяснил провалы на выборах спикера палаты представителей
Госдеп оправдал провалы на выборах спикера палаты представителей: так работает демократия
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Нед Прайс оправдал "работой демократии" второй день провальных попыток избрать спикера палаты представителей.
"Мы видим то, что мир видит: наши демократические институты за работой", - сказал Прайс журналистам.
По его словам, события последних дней передают миру сигнал, не отличающийся от того, о чем всегда говорят в США - "демократия не всегда происходит без сложностей". "Наше сообщение никогда не было о том, что демократия цельная или однородная в контексте ее работы", - отметил Прайс.
Палата представителей за два дня и пять раундов голосования так и не смогла определить спикера. Две попытки в среду завершились одинаковыми результатами - 201 голос за республиканца Кевина Маккарти, 20 за одного и того же альтернативного кандидата, один человек воздержался, накануне интригой выборов оставалась хотя бы смена оппонента-однопартийца, но теперь и эта фамилия повторяется.
Демократы демонстрируют единство и пять раз всей фракцией голосовали за Хакима Джефриса. Республиканское большинство разделилось, и два десятка представителей партии не поддерживают главного кандидата на пост главы нижней палаты конгресса Кевина Маккарти. В его поддержку уже выступил бывший президент США Дональд Трамп, но и это не помогло. Американский лидер Джо Байден назвал происходящее в конгрессе позором.
До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности. Фактически началу работы палаты республиканского большинства мешает несогласные с кандидатурой Маккарти члены той же партии, которую в СМИ назвали "влиятельной консервативной группой".
Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда, такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемых 218 голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов.
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