https://ria.ru/20230104/vybory-1843095739.html

Госдеп объяснил провалы на выборах спикера палаты представителей

Госдеп объяснил провалы на выборах спикера палаты представителей - РИА Новости, 04.01.2023

Госдеп объяснил провалы на выборах спикера палаты представителей

Официальный представитель госдепа Нед Прайс оправдал "работой демократии" второй день провальных попыток избрать спикера палаты представителей. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T23:25

2023-01-04T23:25

2023-01-04T23:25

в мире

нед прайс

кевин маккарти

дональд трамп

сша

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Нед Прайс оправдал "работой демократии" второй день провальных попыток избрать спикера палаты представителей. По его словам, события последних дней передают миру сигнал, не отличающийся от того, о чем всегда говорят в США - "демократия не всегда происходит без сложностей". "Наше сообщение никогда не было о том, что демократия цельная или однородная в контексте ее работы", - отметил Прайс. Палата представителей за два дня и пять раундов голосования так и не смогла определить спикера. Две попытки в среду завершились одинаковыми результатами - 201 голос за республиканца Кевина Маккарти, 20 за одного и того же альтернативного кандидата, один человек воздержался, накануне интригой выборов оставалась хотя бы смена оппонента-однопартийца, но теперь и эта фамилия повторяется. Демократы демонстрируют единство и пять раз всей фракцией голосовали за Хакима Джефриса. Республиканское большинство разделилось, и два десятка представителей партии не поддерживают главного кандидата на пост главы нижней палаты конгресса Кевина Маккарти. В его поддержку уже выступил бывший президент США Дональд Трамп, но и это не помогло. Американский лидер Джо Байден назвал происходящее в конгрессе позором. До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности. Фактически началу работы палаты республиканского большинства мешает несогласные с кандидатурой Маккарти члены той же партии, которую в СМИ назвали "влиятельной консервативной группой". Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда, такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемых 218 голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов.

https://ria.ru/20230104/spiker-1843092928.html

https://ria.ru/20230103/kongress-1842982682.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нед прайс, кевин маккарти, дональд трамп, сша, государственный департамент сша