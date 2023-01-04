https://ria.ru/20230104/uzbekistan-1843038851.html
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым - РИА Новости, 04.01.2023
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, подтверждено обоюдное стремление укреплять... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:13
2023-01-04T13:13
2023-01-04T13:21
владимир путин
шавкат мирзиеев
узбекистан
россия
политика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, подтверждено обоюдное стремление укреплять отношения союзничества и расширять сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнерства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику", - говорится в сообщении.Лидер Узбекистана выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время неформальной встречи глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, политика
Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Россия, Политика
13:13 04.01.2023 (обновлено: 13:21 04.01.2023)
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым
Путин и президент Узбекистана Мирзиеев подтвердили стремление расширять сотрудничество