https://ria.ru/20230104/uzbekistan-1843038851.html

Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым

Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым - РИА Новости, 04.01.2023

Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, подтверждено обоюдное стремление укреплять... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:13

2023-01-04T13:13

2023-01-04T13:21

владимир путин

шавкат мирзиеев

узбекистан

россия

политика

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, подтверждено обоюдное стремление укреплять отношения союзничества и расширять сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнерства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику", - говорится в сообщении.Лидер Узбекистана выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время неформальной встречи глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20230102/politika-1839800898.html

узбекистан

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, политика