Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/uragan-1843036268.html
Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска
Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска - РИА Новости, 04.01.2023
Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска
Российские войска за сутки уничтожили в ДНР украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня "Ураган", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:00
2023-01-04T13:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871640_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_1c6cc5faf935f5f13f1d05a55daeda8b.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в ДНР украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня "Ураган", сообщило в среду министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства."В районах населенного пункта Покаляное Харьковской области и города Орехов Запорожской области на огневых позициях уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожена вместе с расчетом гаубица Д-20", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230104/volonter-1840769699.html
донецкая народная республика
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871640_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_6cd4c5a391eb0648f64d399247ba15c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск
13:00 04.01.2023 (обновлено: 13:24 04.01.2023)
 
Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска

Минобороны: ВС России вскрыли и уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТанк в ДНР
Танк в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Танк в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в ДНР украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня "Ураган", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.
"В районах населенного пункта Покаляное Харьковской области и города Орехов Запорожской области на огневых позициях уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожена вместе с расчетом гаубица Д-20", - отмечает МО РФ.
Валерия Петрусевич - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Боевые девочки". Как многодетная мать оказалась на фронте
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАртемовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала