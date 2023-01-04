https://ria.ru/20230104/uragan-1843036268.html
Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска
Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска - РИА Новости, 04.01.2023
Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска
Российские войска за сутки уничтожили в ДНР украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня "Ураган", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:00
2023-01-04T13:00
2023-01-04T13:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в ДНР украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня "Ураган", сообщило в среду министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства."В районах населенного пункта Покаляное Харьковской области и города Орехов Запорожской области на огневых позициях уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожена вместе с расчетом гаубица Д-20", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230104/volonter-1840769699.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск
13:00 04.01.2023 (обновлено: 13:24 04.01.2023)
Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска
Минобороны: ВС России вскрыли и уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска