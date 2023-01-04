https://ria.ru/20230104/uragan-1843036268.html

Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска

Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска - РИА Новости, 04.01.2023

Российские военные уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Артемовска

Российские войска за сутки уничтожили в ДНР украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня "Ураган", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:00

2023-01-04T13:00

2023-01-04T13:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в ДНР украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня "Ураган", сообщило в среду министерство обороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства."В районах населенного пункта Покаляное Харьковской области и города Орехов Запорожской области на огневых позициях уничтожены три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожена вместе с расчетом гаубица Д-20", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230104/volonter-1840769699.html

донецкая народная республика

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

донецкая народная республика, артемовск