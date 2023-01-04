21:55 04.01.2023 (обновлено: 22:20 04.01.2023)
Глава СНБО Украины пригрозил Германии войной при отказе поставлять танки
Глава СНБО Украины Данилов пригрозил Германии войной при отказе от поставок танков
© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, если Берлин не предоставит Киеву тяжелую бронетехнику, военные действия развернутся на территории самой Германии. Его цитирует газета "Страна".
"Если [канцлер Германии] господин [Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования о том, нужно нам давать танки или не нужно", — сказал он.
Украинские власти, а также западные партнеры Германии неоднократно требовали у нее активизировать поставки боевой техники для ВСУ. Так, бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник попросил сформировать целую танковую армию из немецких Leopard 2 для Киева. Канцлер Шольц в ответ на эти требования отмечал, что Германия не планирует передавать ВСУ тяжелую бронетехнику, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.