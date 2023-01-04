https://ria.ru/20230104/ukraina-1843090669.html

Глава СНБО Украины пригрозил Германии войной при отказе поставлять танки

Глава СНБО Украины пригрозил Германии войной при отказе поставлять танки - РИА Новости, 04.01.2023

Глава СНБО Украины пригрозил Германии войной при отказе поставлять танки

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, если Берлин не предоставит Киеву тяжелую бронетехнику, военные действия... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T21:55

2023-01-04T21:55

2023-01-04T22:20

политика

алексей данилов

андрей мельников

украина

германия

вооруженные силы украины

олаф шольц

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, если Берлин не предоставит Киеву тяжелую бронетехнику, военные действия развернутся на территории самой Германии. Его цитирует газета "Страна".Украинские власти, а также западные партнеры Германии неоднократно требовали у нее активизировать поставки боевой техники для ВСУ. Так, бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник попросил сформировать целую танковую армию из немецких Leopard 2 для Киева. Канцлер Шольц в ответ на эти требования отмечал, что Германия не планирует передавать ВСУ тяжелую бронетехнику, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230103/ukraina-1842950731.html

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политика, алексей данилов, андрей мельников, украина, германия, вооруженные силы украины, олаф шольц