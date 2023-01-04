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Глава СНБО Украины пригрозил Германии войной при отказе поставлять танки - РИА Новости, 04.01.2023
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Глава СНБО Украины пригрозил Германии войной при отказе поставлять танки
Глава СНБО Украины пригрозил Германии войной при отказе поставлять танки - РИА Новости, 04.01.2023
Глава СНБО Украины пригрозил Германии войной при отказе поставлять танки
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, если Берлин не предоставит Киеву тяжелую бронетехнику, военные действия... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T21:55
2023-01-04T22:20
политика
алексей данилов
андрей мельников
украина
германия
вооруженные силы украины
олаф шольц
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, если Берлин не предоставит Киеву тяжелую бронетехнику, военные действия развернутся на территории самой Германии. Его цитирует газета "Страна".Украинские власти, а также западные партнеры Германии неоднократно требовали у нее активизировать поставки боевой техники для ВСУ. Так, бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник попросил сформировать целую танковую армию из немецких Leopard 2 для Киева. Канцлер Шольц в ответ на эти требования отмечал, что Германия не планирует передавать ВСУ тяжелую бронетехнику, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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политика, алексей данилов, андрей мельников, украина, германия, вооруженные силы украины, олаф шольц
Политика, Алексей Данилов, Андрей Мельников, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Олаф Шольц
21:55 04.01.2023 (обновлено: 22:20 04.01.2023)
 
Глава СНБО Украины пригрозил Германии войной при отказе поставлять танки

Глава СНБО Украины Данилов пригрозил Германии войной при отказе от поставок танков

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, если Берлин не предоставит Киеву тяжелую бронетехнику, военные действия развернутся на территории самой Германии. Его цитирует газета "Страна".

"Если [канцлер Германии] господин [Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования о том, нужно нам давать танки или не нужно", — сказал он.

Украинские власти, а также западные партнеры Германии неоднократно требовали у нее активизировать поставки боевой техники для ВСУ. Так, бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник попросил сформировать целую танковую армию из немецких Leopard 2 для Киева. Канцлер Шольц в ответ на эти требования отмечал, что Германия не планирует передавать ВСУ тяжелую бронетехнику, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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ПолитикаАлексей ДаниловАндрей МельниковУкраинаГерманияВооруженные силы УкраиныОлаф Шольц
 
 
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