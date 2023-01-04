https://ria.ru/20230104/ukraina-1843085276.html

На Украине заявили о росте незаконного оборота оружия

На Украине заявили о росте незаконного оборота оружия - РИА Новости, 04.01.2023

На Украине заявили о росте незаконного оборота оружия

На Украине с 24 февраля прошлого года зафиксировали рост мошенничества и числа преступлений в сфере незаконного оборота оружия, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T20:38

2023-01-04T20:38

2023-01-04T23:34

украина

национальная полиция украины

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Украине с 24 февраля прошлого года зафиксировали рост мошенничества и числа преступлений в сфере незаконного оборота оружия, заявила пресс-секретарь Национальной полиции Марьяна Рева во время выступления на брифинге в медиацентре "Украина".По ее словам, за этот период уменьшилось количество имущественных правонарушений. Речь идет о кражах, ограблениях, разбоях и нанесении телесных повреждений.По ее словам, эта категория злоумышленников "тонко чувствует настроения общества и очень гибко реализует все свои схемы" от мошенничества по поводу аренды жилья в западных регионах до мошенничества с розыском пропавших. Она отметила, что криминальные элементы через полгода после начала спецоперации России на территории Украины "подняли головы и начали свою незаконную деятельность".

https://ria.ru/20221216/marodery-1839043784.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, национальная полиция украины