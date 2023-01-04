https://ria.ru/20230104/ukraina-1843085276.html
На Украине заявили о росте незаконного оборота оружия
На Украине заявили о росте незаконного оборота оружия - РИА Новости, 04.01.2023
На Украине заявили о росте незаконного оборота оружия
На Украине с 24 февраля прошлого года зафиксировали рост мошенничества и числа преступлений в сфере незаконного оборота оружия, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T20:38
2023-01-04T20:38
2023-01-04T23:34
украина
национальная полиция украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Украине с 24 февраля прошлого года зафиксировали рост мошенничества и числа преступлений в сфере незаконного оборота оружия, заявила пресс-секретарь Национальной полиции Марьяна Рева во время выступления на брифинге в медиацентре "Украина".По ее словам, за этот период уменьшилось количество имущественных правонарушений. Речь идет о кражах, ограблениях, разбоях и нанесении телесных повреждений.По ее словам, эта категория злоумышленников "тонко чувствует настроения общества и очень гибко реализует все свои схемы" от мошенничества по поводу аренды жилья в западных регионах до мошенничества с розыском пропавших. Она отметила, что криминальные элементы через полгода после начала спецоперации России на территории Украины "подняли головы и начали свою незаконную деятельность".
https://ria.ru/20221216/marodery-1839043784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, национальная полиция украины
Украина, Национальная полиция Украины
20:38 04.01.2023 (обновлено: 23:34 04.01.2023)
На Украине заявили о росте незаконного оборота оружия
Полиция Украины сообщила о росте числа мошенничеств и случаев незаконного оборота оружия
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Украине с 24 февраля прошлого года зафиксировали рост мошенничества и числа преступлений в сфере незаконного оборота оружия, заявила пресс-секретарь Национальной полиции Марьяна Рева во время выступления на брифинге в медиацентре "Украина".
По ее словам, за этот период уменьшилось количество имущественных правонарушений. Речь идет о кражах, ограблениях, разбоях и нанесении телесных повреждений.
"Однако выросли преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, а также очень увеличилось количество мошенничеств, почти на 40 процентов", — сказала Рева.
По ее словам, эта категория злоумышленников "тонко чувствует настроения общества и очень гибко реализует все свои схемы" от мошенничества по поводу аренды жилья в западных регионах до мошенничества с розыском пропавших.
Она отметила, что криминальные элементы через полгода после начала спецоперации России
на территории Украины
"подняли головы и начали свою незаконную деятельность".